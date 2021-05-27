 Зеленський пропонує створити реєстр олігархів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2021

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Новини

Зеленський пропонує створити реєстр олігархів

Президент України вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується створити реєстр олігархів. Вирішувати, кого вносити до такого реєстру, буде РНБО.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пропонує створити реєстр олігархів - осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті. Про це йдеться у президентському законопроєкті, текст якого було опубліковано на сайті Верховної Ради вранці у четвер, 3 червня.

Заступниця голови парламентського комітету з національної оборони Мар'яна Безугла на своїй сторінці у соцмережі Facebook заявила, що цей законопроєкт розглядатиме її комітет, а документ вже надійшов на його розгляд.

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РНБО визначатиме "кандидатів у олігархи"

У тексті законопроєкту зазначається, що підставою для внесення олігархів до реєстру стане рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Вона також формуватиме і вестиме реєстр та забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до нього.

Відповідно до законопроєкту, в реєстрі відображатиметься саме рішення РНБО і підстави включення тієї чи іншої особи до переліку олігархів чи вилучення з нього, імена таких осіб та так звані декларації про контакти з олігархами.

Згідно із законопроєктом, олігархом вважатиметься особа, яка одночасно відповідає трьом із чотирьох ознак: бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації, володіє активами в розмірі понад один мільйон прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта природних монополій або монополіста на загальнодержавному товарному ринку.

Олігархам заборонять фінансувати партії

Водночас внесеним до реєстру особам буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій, бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації. Також такі особи будуть зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до закону "Про запобігання корупції".

Рішення про вилучення з реєстру олігархів ухвалюватиме РНБО в разі встановлення факту відсутності у таких осіб щонайменше двох із чотирьох передбачених ознак олігарха. Водночас ознака значного впливу на засоби масової інформації не вважатиметься відсутньою, якщо статус бенефіціара відповідного ЗМІ перейшов від особи, внесеної до реєстру, до пов'язаної з нею особою або особою, що "не володіє бездоганною діловою репутацією".

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