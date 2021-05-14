Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію

Президент України Володимир Зеленський у середу, 2 червня, подав до Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію. Він містить визначення олігархів - осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору, повідомляється на сайті Офісу президента.

Законопроєкт визначає коло олігархів та встановлює правила їхніх відносин з представниками влади - регламентує зустрічі та інші взаємовідносини. Цей законопроєкт має обмежений термін дії - 10 років. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші правові акти.

Раніше Зеленський розповів, що олігархів визначатимуть за наступними пунктами: вплив на медіа, участь у політичному житті країни, вплив на депутатів та чиновників, а також сума активів. Якщо особу буде названо олігархом, вона буде розміщена у спеціальному реєстрі, "і тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів, які перебувають за кордоном". Президент наголосив, що в олігархів буде можливість уникнути отримання цього статусу, оскільки у них буде час позбутися від усього впливу, який визначає їх як олігархів.