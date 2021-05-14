 Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2021

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Новини

Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію

Законопроєкт про деолігархізацію розрахований на 10 років та має встановити правила взаємодії представників великого бізнесу з органами влади, повідомляється на сайті президента України.

Володимир Зеленський хоче боротися з олігархами

Володимир Зеленський хоче боротися з олігархами

Президент України Володимир Зеленський у середу, 2 червня, подав до Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію. Він містить визначення олігархів - осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору, повідомляється на сайті Офісу президента.

Законопроєкт визначає коло олігархів та встановлює правила їхніх відносин з представниками влади - регламентує зустрічі та інші взаємовідносини. Цей законопроєкт має обмежений термін дії - 10 років. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші правові акти.

Раніше Зеленський розповів, що олігархів визначатимуть за наступними пунктами: вплив на медіа, участь у політичному житті країни, вплив на депутатів та чиновників, а також сума активів. Якщо особу буде названо олігархом, вона буде розміщена у спеціальному реєстрі, "і тоді цей великий бізнес може втратити велику частину активів, які перебувають за кордоном". Президент наголосив, що в олігархів буде можливість уникнути отримання цього статусу, оскільки у них буде час позбутися від усього впливу, який визначає їх як олігархів.

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