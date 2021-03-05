У Володимира Зеленського подякували США за підтримку у боротьбі з олігархами

Офіс президента України заявляє про вдячність партнерам України за підтримку у боротьбі з олігархами.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОП, опублікованій на офіційній сторінці у Facebook у п'ятницю, 5 березня.

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"Для економічного процвітання і євроатлантичної інтеграції, заявленої як в Конституції, але перш за все в українському суспільстві, Україна повинна подолати систему, в якій домінують олігархи. Дії президента Володимира Зеленського говорять самі за себе: за менш ніж два роки каденції він зробив для деолігархізації в рази більше, ніж будь-хто з попередніх президентів, без пафосних гасел та популізму", - йдеться у повідомленні.

"Україна вдячна кожному партнеру за підтримку на цьому шляху... Ми невідступно рухатимемося на шляху реформування кожного сектора та зміцнення наших відносин, серед іншого і зі стратегічним партнером - США", - зазначає Офіс президента у своїй заяві.

За кілька годин до оприлюднення цієї заяви стало відомо, що США запровадили санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського та його сім'ї, заборонивши їм в'їзд у країну.

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У заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена зазначалося, що Коломойський, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації з 2014 до 2015 року, брав участь у корупційних діяннях, які підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування. За словами Блінкена, Коломойський також використовував свій політичний вплив та офіційну владу для особистої вигоди.

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При цьому держсекретар США зазначив, що, хоча внесення Коломойського у санкційний список базується на діях у час його перебування на посаді, у США також занепокоєні "поточними постійними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її майбутнього".