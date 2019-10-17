 Коломойський перебуває під слідством великого журі США - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2020

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Коломойський перебуває під слідством великого журі США - ЗМІ

Федеральне велике журі США веде проти ексвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського розслідування за звинуваченнями у відмиванні грошей через придбання нерухомості.

Ексвласник Приватбанку Ігорь Коломойський (фото з архіву)

Ексвласник "Приватбанку" Ігорь Коломойський (фото з архіву)

Колишній співвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченнями у відмиванні сотень мільйонів доларів через придбання нерухомості в Сполучених Штатах. Про це у вівторок, 19 травня, з посиланням на два джерела, обізнаних із перебігом розслідування, повідомляє американське видання BuzzFeed News.

"Розслідування великого журі в Клівленді є рідкісною спробою системи правосуддя США взяти на приціл впливового олігарха й відстежити мільйони, які він і його партнери, як стверджується, відправили через американські банки-кореспонденти", - пише видання.

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Коломойський "нічого не знає" про розслідування

Відповідаючи на запитання журналістів BuzzFeed News бізнесмен та колишній співвласник "Приватбанку" заявив, що не знав про розслідування великого журі, а з міністерства юстиції США ніхто з ним на цю тему не спілкувався. Він також запевнив, що не порушував жодних законів.

Коломойський зазначив, що обвинувачення на його адресу з боку банківського регулятора були зроблені навмисне для "експропріації" його колишнього банку, а "діра" в балансі "Приватбанку" була нібито штучно створена Національним банком України (НБУ).

Партнер Коломойського по "Приватбанку" Геннадій Боголюбов своєю чергою запевнив видання, що уся нерухомість в США була придбана на законних підставах.

Рябошапку каже, що його звільнили через справу "Приватбанку"

BuzzFeed News поспілкувалося також із колишнім генеральним прокурором України Русланом Рябошапкою, який запевнив журналістів, що причиною його звільнення стало саме розслідування у справі "Приватбанку".

Видання стверджує, що федеральні агенти США відвідували Україну у лютому цього року саме у зв'язку з розслідуванням великого журі США. Під час цього візиту вони зустрічалися з Рябошапкою та слідчими Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), аби обговорити справу проти Коломойського та Боголюбова.

Директор НАБУ Артем Ситник заявив BuzzFeed News, що співпрацює з ФБР у рамках розслідування, яке триває, але не назвав жодних подробиць нібито через угоду про конфіденційність із ФБР.

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