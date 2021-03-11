У РНБО порахували кількість олігархів в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов стверджує, що в Україні є "13 осіб, яких можна з упевненістю віднести до середовища олігархів за тими критеріями, які розраховують у РНБО". Про це Данілов заявив під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", що проходить у вівторок, 11 травня, у Києві. Водночас Данілов не назвав імена тих, про кого йдеться.

Данілов зазначив, що президент доручив РНБО, Антимонопольному комітету та Офісу президента розробити закон про олігархів, "які на сьогодні мають дуже великий вплив на нашу економіку, наші внутрішньополітичні та зовнішньополітичні процеси", цитує "Інтерфакс-Україна".

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Нагадаємо, в середині квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що під час засідання РНБО вніс пропозицію розробити "фундаментальний" законопроєкт про статус олігарха - "щоб унеможливити їхній вплив на економіку, закони й Верховну Раду". Завдяки цьому законопроєкту українські олігархи мають перетворитися на звичайних бізнесменів, пояснював тоді Зеленський.