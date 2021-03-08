Чи може ЄС запровадити санкції щодо Коломойського та Медведчука

Для українських олігархів нинішній рік поки складається невдало. Спершу РНБО та президент України Володимир Зеленський запровадили санкції щодо голови політради "Опозиційний блок - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, його дружини та компаній, які їм належать. А у березні державний секретар США Ентоні Блінкен запровадив санкції щодо "олігарха та колишнього українського чиновника" Ігоря Коломойського.

Євросоюз регулярно наголошує на важливості деолігархізації в Україні, або ж, як її ще називають, "боротьби з приватними інтересами". Крім того, Брюссель координує рішення щодо санкцій із Вашингтоном.

Євродепутати позитивно ставляться до санкцій США щодо Коломойського

Постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Ґалер (Michael Gahler) позитивно оцінив санкції щодо Коломойського. "Я вважаю це хорошим рішенням. Очевидно, що він має якісь гроші у США, і слід подивитися, чи вони законні, чи це привласнені", - зазначив німець Ґалер з фракції Європейської народної партії.

Подібного погляду дотримується і член делегації Європарламенту з асоціації з Україною Пятрас Ауштрявічюс: "Я вірю, що це поштовх до подальшої боротьби з корупцією в Україні. Це сильний сигнал для української влади та для Євросоюзу робити все можливе, щоб не терпіти корупцію, а притягнути причетних до відповідальності".

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США запровадили сакції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини

Чи повинен і Євросоюз зробити те саме - запровадити санкції проти Коломойського чи інших олігархів? Тут обидва євродепутати обережні у своїх коментарях. "Я не впевнений, чи піде ЄС за прикладом США", - зізнається Ауштрявічюс. "Але навіть якщо ми порушимо це питання, то це покаже нашу рішучість не погоджуватися з тими хибними речами, які довго відбувалися в Україні, та до яких досі залучені деякі офіційні особи. Тобто, навіть обговорення цього буде дуже правильним сигналом", - вважає литовець Ауштрявічюс з ліберальної фракції "Оновити Європу".

"Якщо будуть встановлені правові підстави згідно з законодавством Євросоюзу, то ми це точно можемо зробити (запровадити санкції щодо олігархів. - Ред.)", - додає Ґалер.

За що США запровадили санкції щодо Коломойського

Німецький євродепутат тут вказує на те, що ЄС не може запроваджувати санкції просто виходячи з політичної доцільності. Тобто він може ухвалювати обмежувальні заходи лише на підставі своїх санкційних механізмів, а також має обґрунтувати кожне таке рішення.

У США ситуація подібна - санкції щодо Коломойського запровадив держсекретар, але підстави для цього йому дає норма ухваленого Конгресом закону. Вона дозволяє накладати обмеження на іноземних чиновників, причетних до "значної корупції" чи "грубих порушень прав людини". Блінкен пояснив, що має на увазі діяльність Коломойського у 2014-15 роках на посаді голови Дніпропетровської обласної держадміністрації. За словами держсекретаря, олігарх використовував у ті часи свою владу та політичний вплив "для особистої вигоди". "Я також хочу висловити занепокоєння нинішніми зусиллями Коломойського підірвати демократичні процеси та інституції в Україні", - додав Блінкен. Обмеження при цьому лише одне - заборона на в'їзд до США для нього та членів його родини. Про замороження активів не йдеться.

За що може запровадити санкції Євросоюз?

У ЄС при цьому менше можливостей, ніж у США. На корупцію в Україні поширюється один режим санкцій (правові рамки) - за незаконне привласнення державних коштів. Утім, його запровадили лише для повернення грошей, виведених високопосадовцями режиму Віктора Януковича. Після 2014 року заходи лише подовжували, але до списку нікого не додавали, лише викреслювали з нього.

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Проти Віктора Медведчука запровадили санкції США та Україна

Інший режим - за підривання територіальної цілісності України. У 2014 році США запровадили санкції проти Медведчука за аналогічною статтею. Однак ЄС цього тоді не зробив. Коломойський, натомість, прославився своєю активною позицією у боротьбі з проросійськими сепаратистами у 2014-15 роках.

Санкції ЄС за порушення прав людини

Третя можливість - санкції за порушення прав людини в усьому світі. Однак у переліку підстав для цих санкцій корупції немає.

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Показовим стали перші санкції, запроваджені на початку березня за цим механізмом у зв'язку з переслідуванням владою РФ опозиціонера Олексія Навального. Перед цим команда антикорупційного активіста надала ЄС список з 35 осіб, які, на їхню думку, причетні до репресій і грубих порушень прав людини. У переліку були й олігархи, наприклад, Роман Абрамович і Алішер Усманов. Утім, у підсумку ЄС запровадив санкції лише проти чотирьох російських силовиків-високопосадовців.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель пояснив це так: "Ми не можемо запровадити санкції проти когось лише тому, що він нам не подобається (…) Кажуть: покарайте олігархів. Може, ми й не любимо олігархів, але ми повинні довести, що люди, проти котрих запровадять санкції, прямо причетні до того, за що ми їх запроваджуємо. Це верховенство права".

Боротьба з відмиванням грошей олігархами

Є ще одна перешкода. Євросоюз не може запроваджувати санкції проти своїх громадян. Як відомо, Коломойський має також громадянство Кіпру. Щоправда, минулого року влада цієї країни почала перевірку видачі "золотих" паспортів низці осіб, серед яких і Коломойський. Експерт американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд вважає "цілком можливим", що Кіпр забере громадянство Коломойського, зазначив він у коментарі DW.

Водночас є ще й заходи з протидії відмиванню грошей, для якої громадянство не має жодного значення. Це. "Я виступаю за те, щоб ми у ЄС послідовно застосовували чинні директиви з протидії відмиванню грошей. Це означає, що нам треба детально дивитися, звідки насправді походять його (Коломойського. - Ред.) гроші або гроші інших подібних олігархів з України, Росії чи з інших країн", - каже Ґалер. Він висловив упевненість, що велика частина грошей, які олігархи заводять у ЄС, походить з "темних джерел".