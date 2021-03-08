Євросоюз підтримує санкції США щодо Ігоря Коломойського

ЄС підтримує рішення Вашингтона запровадити санкції щодо Ігоря Коломойського . Про це у середу, 10 березня, заявив речник Євросоюзу із зовнішньополітичних питань Петер Стано у відповіді на запит кореспондента DW.

"ЄС підтримує рішення Сполучених Штатів запровадити заборону на в'їзд для пана Коломойського за значні корупційні діяння під час його роботи як високопосадового чиновника в українській владі", - зазначив Стано.

Речник ЄС також наголосив на важливості координації з США політики у питаннях, де наявні спільні інтереси. За словами Стано, під час останніх контактів між президентом США Джо Байденом і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), а також під час участі держсекретаря США Ентоні Блінкена в засіданні Ради ЄС в закордонних справах у лютому "ЄС і США наголосили на важливості тісної координації наших відповідних політик і заходів, зокрема щодо Східної Європи". При цьому Стано вказав на те, що у санкційних режимах Євросоюзу, які мають стосунок до України, нема "критерію, який би дозволяв накладати санкції на осіб, відповідальних за корупцію".

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Як повідомлялося, 5 березня держсекретар США Ентоні Блінкен наклав санкції на "олігарха та колишнього українського чиновника" Коломойського, а також його дружину, доньку та сина. Блінкен пояснив, що має на увазі діяльність Коломойського у 2014-15 роках на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації. За словами держсекретаря, олігарх використовував у ті часи свою владу та політичний вплив "для особистої вигоди". Обмеження при цьому лише одне - заборона на в'їзд до США.