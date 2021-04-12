Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти контрабандистів
РНБО планує запровадити санкції ще проти 12 контрабандистів, повідомив Зеленський. Він також розповів про плани розробити законопроєкт про статус олігарха, а також поділився, про що розмовлятиме з Меркель і Макроном.
Президент України Володимир Зеленський анонсував чергову порцію санкцій проти контрабандистів
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України вирішила запровадити санкції проти ще 12 контрабандистів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО у четвер, 15 квітня.
"РНБО буде вводити санкції до другої частини контрабандистів. Це будуть санкції до 12 осіб та їхніх юросіб", - сказав Зеленський у відео, розміщеному на його офіційній сторінці у соцмережі Facebook. "І це не фінал - за ці 30 років у нас прямо таки (утворився. - Ред.) пласт контрабандистів, таке відчуття, що це як окрема професія. Але держава не робила державне замовлення", - додав український президент.
За словами Зеленського, питанням боротьби з контрабандою опікується Служба безпеки України, якій відомо, скільки паспортів мають окремі особи, залучені до контрабанди. "Багато з них дійсно мають подвійне й навіть три громадянства. З цим питанням ми розберемося достатньо швидко", - пообіцяв глава держави.
Він також поінформував, що під час засідання РНБО вніс пропозицію розробити "фундаментальний" законопроєкт про статус олігарха - "щоб унеможливити їх вплив на економіку, закони й Верховну Раду". Завдяки цьому законопроєкту українські олігархи мають перетворитися на звичайних бізнесменів, додав Зеленський.
Нагадаємо, 2 квітня РНБО запровадило санкції проти 10 найбільших контрабандистів і відсторонив десятки митників від роботи. Санкції, зокрема, запроваджено стосовно одеського підприємця Вадима Альперіна і львівського кримінального авторитета Володимира Дідуха, відомого під прізвиськом "Вова Морда".
Зеленський також поінформував, що під час засідання РНБО у четвер було розглянуто питання Донбасу. Утім, оскільки ця частина засідання була закритою, він не може розголошувати деталі обговорення, пояснив Зеленський. "Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Є дійсно питання, ми готові відповідати на ці питання. Армія готова - це найголовніше", - запевнив він.
За словами українського президента, питання загострення на Донбасі буде основним під час його зустрічі 16 квітня у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі тет-а-тет, а також спільної відеоконференції у цей же день разом з Макроном та німецькою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel). "Поки що у нас такий нормандський формат. Але це важлива підготовча зустріч до нормандського формату", - зазначив Зеленський.
Останніми тижнями Росія посилила свою військову присутність поблизу кордонів України, через що США і європейські країни неодноразово висловлювали свою стурбованість. 14 квітня тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн повідомила, що Росія зосередила від 15 до 25 тисяч військовослужбовців в анексованому Криму та поблизу кордону України. Натомість міністр оборони України Андрій Таран під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони у той же день заявив про нібито плани Росії довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових. Своєю чергою, у Кремлі стверджують, що Росія переміщує збройні сили "в межах своєї території на свій розсуд" і "це не має нікого турбувати".
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Перевірка систем озброєння
Поки що артилерійські обстріли по обидва боки російсько-українського кордону відбуваються з тестовою метою. За офіційними даними, війська перевіряють бойову готовність своїх систем озброєння. На відео, оприлюдненому міністерством оборони РФ, видно випал російської самохідної гаубиці.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Захід висловлює підтримку Україні
Захід запевняє Київ у своїй солідарності. Під час першої телефонної розмови зі своїм українським колегою президент США Джо Байден підтвердив Володимиру Зеленському "непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, яка триває на Донбасі та в Криму". Схожі заяви пролунали з боку представників НАТО та ЄС.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Війська стягують до Донбасу
На початку березня Росія почала посилювати свою військову присутність на кордоні з Україною. Москва заявила, що таким чином відповідає на провокації Києва, спрямовані на ескалацію конфлікту на Донбасі. На думку спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), жодних провокацій не було.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Американські есмінці вже в Чорному морі
США, НАТО та ЄС пообіцяли Україні підтримку для захисту її територіальної цілісності. 9 квітня з Анкари повідомили, що США вже наприкінці березня оголосили про похід двох військових кораблів через Босфор у Чорне море. На фото - один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Війна, котра триває вже сім років
Конфлікт на Сході України спалахнув на початку 2014 року, коли проросійські сепаратисти взяли під контроль частину Донецької та Луганської областей України. На думку влади в Києві та її західних союзників, Кремль допомагає сепаратистам нелегальними постачаннями зброї та відправленням найманців. Відтоді сторони неодноразово домовлялись про припинення вогню, але домовленості постійно порушувалися.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Розбомблені й зруйновані
Цей чоловік стоїть на руїнах свого будинку на території самопроголошеної "ДНР". Будинок було зруйновано під час боїв між сепаратистами та українською армією. У них беруть участь солдати, найманці, сепаратисти та бійці воєнізованих підрозділів. Але бої знову й знову зачіпають цивільне населення. Станом на початок 2019 року, за даними ООН, на Донбасі загинуло близько 3300 мирних жителів.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Сутички й загиблі попри перемир'я
Загалом з 2014 року через бої на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. За даними ОБСЄ, нинішнє припинення вогню, чинне з липня 2020 року, було відносно стійким. Але обстріли знову почастішали. За останні дні було вбито щонайменше вісім солдатів українських військ. Відомо також про загибель п'ятирічного хлопчика в "ДНР", у чому сепаратисти звинувачують Київ. Там свою причетність заперечують.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Зеленський вручив нагороди українським солдатам
8 квітня президент України Володимир Зеленський побував на Донбасі й спробував на місці розібратися в ситуації, що склалася. Він нагородив українських військових, що відзначилися під час служби на фронті. А 10 квітня Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Українські ЗМІ повідомляють, що також заплановано зустріч Зеленського з президентом Франції Макроном.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Російське громадянство за спрощеною процедурою
2019 року Росія почала за спрощеною процедурою видавати громадянство жителям "ДНР/ЛНР". За російськими даними, зараз там проживає понад 600 тисяч людей, які мають громадянство РФ. В Москві уже повідомили, що для їхнього захисту РФ застосує всіх необхідних заходів. Речниця президента США заявила, що російська військова присутність на кордоні з Україною зараз найчисленніша з 2014 року.