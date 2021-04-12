Володимир Зеленський анонсував нові санкції проти контрабандистів

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України вирішила запровадити санкції проти ще 12 контрабандистів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО у четвер, 15 квітня.

"РНБО буде вводити санкції до другої частини контрабандистів. Це будуть санкції до 12 осіб та їхніх юросіб", - сказав Зеленський у відео, розміщеному на його офіційній сторінці у соцмережі Facebook. "І це не фінал - за ці 30 років у нас прямо таки (утворився. - Ред.) пласт контрабандистів, таке відчуття, що це як окрема професія. Але держава не робила державне замовлення", - додав український президент.

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За словами Зеленського, питанням боротьби з контрабандою опікується Служба безпеки України, якій відомо, скільки паспортів мають окремі особи, залучені до контрабанди. "Багато з них дійсно мають подвійне й навіть три громадянства. З цим питанням ми розберемося достатньо швидко", - пообіцяв глава держави.

Він також поінформував, що під час засідання РНБО вніс пропозицію розробити "фундаментальний" законопроєкт про статус олігарха - "щоб унеможливити їх вплив на економіку, закони й Верховну Раду". Завдяки цьому законопроєкту українські олігархи мають перетворитися на звичайних бізнесменів, додав Зеленський.

Нагадаємо, 2 квітня РНБО запровадило санкції проти 10 найбільших контрабандистів і відсторонив десятки митників від роботи. Санкції, зокрема, запроваджено стосовно одеського підприємця Вадима Альперіна і львівського кримінального авторитета Володимира Дідуха, відомого під прізвиськом "Вова Морда".

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Переговори з Макроном і Меркель про Донбас

Зеленський також поінформував, що під час засідання РНБО у четвер було розглянуто питання Донбасу. Утім, оскільки ця частина засідання була закритою, він не може розголошувати деталі обговорення, пояснив Зеленський. "Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Є дійсно питання, ми готові відповідати на ці питання. Армія готова - це найголовніше", - запевнив він.

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За словами українського президента, питання загострення на Донбасі буде основним під час його зустрічі 16 квітня у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі тет-а-тет, а також спільної відеоконференції у цей же день разом з Макроном та німецькою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel). "Поки що у нас такий нормандський формат. Але це важлива підготовча зустріч до нормандського формату", - зазначив Зеленський.

Останніми тижнями Росія посилила свою військову присутність поблизу кордонів України, через що США і європейські країни неодноразово висловлювали свою стурбованість. 14 квітня тимчасова повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн повідомила, що Росія зосередила від 15 до 25 тисяч військовослужбовців в анексованому Криму та поблизу кордону України. Натомість міністр оборони України Андрій Таран під час засідання підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони у той же день заявив про нібито плани Росії довести чисельність військового контингенту біля кордонів України до 110 тисяч військових. Своєю чергою, у Кремлі стверджують, що Росія переміщує збройні сили "в межах своєї території на свій розсуд" і "це не має нікого турбувати".