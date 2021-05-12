"Мінус Медведчук": Зеленський обіцяє продовжити деолігархізацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський розцінює останні події навколо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука як виключення його з кола українських олігархів і заявляє про плани деолігархізації всіх великих українських бізнесменів.

"Уперше за багато років не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. За допомогою законних інструментів Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви та державне майно для того, щоб відверто бити по країні й завдавати руйнівної шкоди державній безпеці. Будуть іще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами", - написав Зеленський у колонці в українському журналі "Фокус", яку було оприлюднено в п'ятницю, 14 травня.

За словами президента, на прикладі Медведчука "можна побачити, що таке статус олігарха". "Якщо в таких осіб забрати сконцентрований медіаресурс, коли в них немає вже непрозорого доступу до стратегічних активів і коли немає "даху" в Києві, більше нічого вони забрати в держави не можуть. І послаблювати державу не можуть у протистоянні за наш суверенітет. Ось у чому сенс нашої політики деолігархізації", - написав Зеленський.

Читайте також: Коментар: Санкції Зеленського проти Медведчука - це виклик Путіну

Зеленський анонсує законопроєкт про деолігархізацію

Глава держави анонсував, що найближчим часом суспільству буде представлено фундаментальний законопроєкт про деолігархізацію, який зафіксує системний погляд на цю проблему. "Нам дуже потрібні максимальна прозорість економічних відносин, недопущення деструктивних концентрацій ресурсів та рівність усіх громадян перед законом і судом. Поки цього не було, країна десятиліттями рухалася до статусу бідної в Європі. Ми це забезпечимо - і Україна зможе перейти до стабільного економічного зростання", - резюмував Зеленський.

Читайте також: Чи може ЄС запровадити санкції щодо Коломойського та Медведчука

Нагадаємо, 15 квітня Зеленський за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони заявив про розробку законопроєкту стосовно олігархів з метою обмеження їхнього впливу на політику й ухвалення законів в Україні. А 11 травня нардепам Віктору Медведчуку й Тарасові Козаку було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів в окупованому РФ Криму. Медведчук 12 травня прибув до Офісу генерального прокурора, ознайомився з копією висунутої йому підозри й заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри вважає політично мотивованими. 14 травня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.