Тарас Козак перебуває в Білорусі на лікуванні - Медведчук

Народний депутат Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Тарас Козак нині перебуває в Білорусі на лікуванні. Про це розповів його колега-однопартієць Віктор Медведчук увечері четверга, 13 травня, після засідання Печерського районного суду Києва, який обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

"Я знаю, де перебуває народний депутат Тарас Козак - він перебуває на лікуванні в Білорусі", - сказав Медведчук, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

На запитання журналістів, чи планує Козак приїхати в Україну, Медведчук сказав: "Ви йому поставите запитання, і він вам відповість". Нардеп також повідомив, що контактував з Козаком після оголошення йому підозри, і повідомив, що його реакція на це була "обурливою". "Це мій друг, це член політради нашої партії - природно, ми контактували", - розповів Медведчук.

Читайте також: Коментар: Зеленський хоче переобратися, борючись з Медведчуком

Домашній арешт для Медведчука

Запобіжний захід Медведчуку в вигляді цілодобового домашнього арешту обрано до 9 липня 2021 року включно. Суд поклав на Медведчука такі обов'язки: не залишати Київ та Київську область без дозволу слідчого і прокурора, повідомляти слідчому та прокурору і суду про зміну місця проживання або місця роботи, утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками. Суд також зобов'язав Медведчука здати документи для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю (браслет).

Як повідомлялося, народним депутатам ВР від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку 11 травня було повідомлено про підозру в держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

Читайте також: Підозра Медведчуку в держзраді: чи є перспективи в кримінальної справи

За даними слідства, в 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності - проведення підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

Медведчук 12 травня прибув в Офіс генерального прокурора, ознайомився з копією пред'явленої йому підозри й заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими. Козак, за даними українських правоохоронних органів, перебуває в РФ.