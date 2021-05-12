 Віктор Медведчук прибув в Офіс генпрокурора й готовий до арешту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2021

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Новини

Віктор Медведчук прибув в Офіс генпрокурора й готовий до арешту

Віктор Медведчук запевнив, що не збирається ховатися від слідства й готовий до того, що його візьмуть під варту. Справу проти себе політик вважає політичними репресіями.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук на заходах 9 травня в Києві

Народний депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктор Медведчук приїхав у середу, 12 травня, до Офісу генерального прокурора. Перед тим, як зайти до будівлі відомства, він поспілкувався з журналістами, запевнивши, зокрема, що з підозрою йому він ще не ознайомлений, а переховуватися від слідства не має наміру.

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"Іду до генеральної прокуратури (мається на увазі Офіс генерального прокурора. - Ред.). Почув, що мене викликають", - сказав він, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що поки що не може коментувати підозру за трьома епізодами, оскільки йому її ще не вручали: "Я не можу коментувати щодо родовищ і передач інформації... Підозру не читав, мені її не вручали. Поки що не можу говорити", - сказав Медведчук.

Політик також наголосив, що вважає справу проти себе "політичними репресіями". При цьому депутат запевнив: "Я не збираюся ховатися, я готовий захищатися, тому що не відчуваю своєї провини". Відповідаючи на запитання про те, чи готовий він до того, що щодо нього буде обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, він сказав: "Звичайно, я готовий".

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Підозри Медведчуку та Козаку

Нагадаємо, напередодні, 12 травня, генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що Медведчук вів "підривну діяльність" проти України, тож йому та його однопартійцю Тарасу Козаку оголошено підозри в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів.

За словами Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Зокрема, за даними слідства, у 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря, що входить до морської економічної зона України, тимчасово окупованої РФ. Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спецслужбам РФ відомостей, що містять державну таємницю.

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