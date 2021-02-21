"Самара-Західний напрямок": Фонд держмайна позивається щодо права власності

Фонд державного майна України (ФДМ) подав позов до суду з вимогою визнати за державою право власності на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" (СЗН). Як повідомив ФДМ на своєму сайті в середу, 12 травня, позов подано з метою захисту інтересів держави на підставі матеріалів, отриманих Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) під час розслідування кримінального провадження за фактом свідомо недостовірного висновку експерта, на підставі якого суд у 2017 році відмовив у визнанні права власності на частину СЗН за державою.

Водночас ФДМ не уточнив, до якого саме суду було подано позов. У своїй позовній заяві ФДМ також просить суд скасувати держреєстрацію права власності ТОВ "Прикарпатзахідтранс" та Південно-західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на це майно.

Водночас у ФДМ зазначають, що рішенням судді Вищого антикорупційного суду від 23 лютого 2021 року було заборонено розпорядження, відчуження та користування об'єктами та лінійними ділянками, які безпосередньо задіяні у забезпеченні виробничої діяльності згаданого комплексу.

Пізніше цього самого дня голова ФДМ Дмитро Сенниченко у своєму Facebook оцінив позов у 284 мільйони гривень, назвавши його позовом у справі "труби Медведчука". Він додав, що фонд нині веде 1860 судових справ у інтересах держави, пов'язаних із відновленням контролю над держпідприємствами, поверненням боргів і блокуванням корупційних схем, а також активно співпрацює з правоохоронними органами у цьому напрямі.

Натомість НАБУ, повідомляючи на своїй сторінці у Facebook про подання фондом позову до суду, додало, що арешт на майно технологічного комплексу накладено за клопотанням бюро, а також Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Доручення РНБО щодо трубопроводу

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України 19 лютого доручила Кабінету Міністрів України вжити необхідних заходів для повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", що проходить територією України. Низка ЗМІ називала політика і бізнесмена Віктора Медведчука одним із бенефіціарів СЗН. Водночас партія "Опозиційна платформа - За життя" заявила, що Медведчук і члени його родини не були і не є причетні до нафтопродуктопроводу.

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Українська ділянка СЗН належить "Прикарпатзахідтранс" (Рівне), яке до 2016 року було структурним підрозділом "Транснафтопродукту" російської "Транснафти". У лютому 2016 року "Транснафта" продала "Прикарпатзахідтранс" швейцарській International Trading Partners AG. У березні 2019 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив виробничому унітарному підприємству "Нафтобітумний завод", що належить великому приватному білоруському нафтотрейдеру "Інтерсервіс", отримати контроль над ТОВ "Прикарпатзахідтранс".

"Прикарпатзахідтранс" експлуатує ділянку СЗН протяжністю близько 1,1 тисячі кілометрів, призначену для прокачування дизельного пального з РФ та Білорусі для внутрішніх потреб України і для транзиту до Європи, зокрема, до Угорщини. Проєктна потужність магістралі - 3,5 мільйона тонн на рік.