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Справа Медведчука

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Справа Медведчука".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука і Козака на Львівщині

ДБР проводить обшуки у родичів Медведчука і Козака на Львівщині 27.04.2022

Слідчі дії відбуваються у квартирах та підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука.

Зеленський допустив обмін Медведчука на полонених українців

Зеленський допустив обмін Медведчука на полонених українців 18.10.2021

Президент України не виключає, що Віктора Медведчука могли би обміняти на ув'язнених українців у разі наявності в нього російського громадянства. Сам Медведчук наполягає, що має лише громадянство України.
Вугільна справа Медведчука: тероризм чи все легально?

Вугільна справа Медведчука: "тероризм" чи "все легально"? 14.10.2021

Через закупівлю у 2014-2015 роках вугілля в "Л/ДНР" правоохоронці обвинувачують Віктора Медведчука у державній зраді і сприянні тероризму. Депутат наголошує, що все було легально. DW вивчила деталі справи.
Сприяння тероризму: Медведчуку оголошено нову підозру

Сприяння тероризму: Медведчуку оголошено нову підозру 08.10.2021

За даними слідства, Віктор Медведчук брав участь у побудові "схем", за допомогою яких нібито фінансувалися сепаратисти Донбасу.

Апеляційний суд залишив у силі домашній арешт Медведчука

Апеляційний суд залишив у силі домашній арешт Медведчука 30.07.2021

Київський апеляційний суд залишив у силі домашній арешт Віктора Медведчука. Політик вважає, що доказів його провини немає і планує оскаржити підозру.
Суд переніс на 30 липня розгляд апеляції Медведчука на домашній арешт

Суд переніс на 30 липня розгляд апеляції Медведчука на домашній арешт 20.07.2021

Віктор Медведчук повідомив, що розгляд його апеляції в Київському апеляційному суді має відбутися 30 липня.
Суд узяв під домашній арешт Віктора Медведчука

Суд узяв під домашній арешт Віктора Медведчука 13.05.2021

Печерський суд Києва відмовився арештувати Віктора Медведчука, як того вимагала прокуратура. Політик перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Зеленський проти Медведчука: чи причетний Байден до справи проти олігарха (12.05.2021) 12.05.2021

Віктора Медведчука звинувачують у держзраді. Вже підписано відповідні підозри. Що це означає? Як це позначиться на відносинах Києва і Москви? А також чи причетний Вашингтон до такої активізації української влади у боротьбі з корупцією та впливом олігархів?
Віктор Медведчук прибув в Офіс генпрокурора й готовий до арешту

Віктор Медведчук прибув в Офіс генпрокурора й готовий до арешту 12.05.2021

Віктор Медведчук запевнив, що не збирається ховатися від слідства й готовий до того, що його візьмуть під варту. Справу проти себе політик вважає політичними репресіями.

Підозра Медведчуку в держзраді: чи є перспективи в кримінальної справи

Підозра Медведчуку в держзраді: чи є перспективи в кримінальної справи 12.05.2021

Лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у держзраді. Це новий етап протистояння української влади й проросійського політика, кума Путіна. DW з'ясовувала, чи є перспективи в кримінальної справи Медведчука.