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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Справа Медведчука".
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Віктора Медведчука звинувачують у держзраді. Вже підписано відповідні підозри. Що це означає? Як це позначиться на відносинах Києва і Москви? А також чи причетний Вашингтон до такої активізації української влади у боротьбі з корупцією та впливом олігархів?