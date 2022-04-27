Справа Медведчука

Зеленський проти Медведчука: чи причетний Байден до справи проти олігарха (12.05.2021)

Віктора Медведчука звинувачують у держзраді. Вже підписано відповідні підозри. Що це означає? Як це позначиться на відносинах Києва і Москви? А також чи причетний Вашингтон до такої активізації української влади у боротьбі з корупцією та впливом олігархів?