Суд узяв під домашній арешт Віктора Медведчука

Печерський районний суд Києва відпустив народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука під цілодобовий домашній арешт. "У задоволенні клопотання (клопотання слідства про обрання запобіжного заходу Медведчуку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. - Ред.) відмовити, застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться у рішенні суду, інформує "Інтерфакс-Україна".

Запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту обрано до 9 липня 2021 року включно. Суд поклав на Медведчука такі обов’язки: не залишати Київ та Київську область без дозволу слідчого і прокурора, повідомляти слідчому та прокурору і суду про зміну місця проживання або місця роботи, утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками. Суд також зобов'язав Медведчука здати документи для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю (браслет).

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Під час судового засідання захист спочатку просив не обирати жодного запобіжного заходу Медведчуку, оскільки, на його переконання, підозру не було вручено належним чином. Згодом адвокати заявили суду, що якщо суд визнає за необхідне обрати запобіжний захід, то це може бути поручительство народних депутатів - парламентарі написали відповідні заяви.

Під час засідання слідчий суддя В'ячеслав Підпалий поставив низку запитань стороні обвинувачення, зокрема щодо доказів обґрунтованості підозри, встановлення розміру шкоди, заподіяної діями Медведчука, а також мотивації встановлення розміру застави як альтернативи арешту.

Підозри Медведчуку і Козаку

Народним депутатам України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку 11 травня було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором Росією.

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За даними слідства, в 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності - проведення підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

Медведчук 12 травня прибув в Офіс генерального прокурора, ознайомився з копією пред'явленої йому підозри і заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими. Козак, за даними правоохоронних органів, перебуває в РФ. Сторона обвинувачення під час судового засідання з обрання запобіжного заходу Медведчуку просила суд застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 300 мільйонів гривень.