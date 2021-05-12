 Медведчуку вручили клопотання про взяття під варту - Офіс гепрокурора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2021

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Медведчуку вручили клопотання про взяття під варту - Офіс гепрокурора

Віктору Медведчуку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомили в Офісі генпрокурора. Сам політик вважає обвинувачення проти себе "необґрунтованими" й "бездоказовими".

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук (архівне фото)

Народний депутат України Віктор Медведчук заявив, що ознайомився з підозрою, пред'явленою йому генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою. Про це політик розповів у середу, 12 травня, після того, як вийшов з будівлі Офісу генерального прокурора, куди він раніше прибув .

"Я ознайомився і взяв копію... Підозру надіслано поштою до секретаріату Верховної Ради й за домашньою адресою. Ні в одному, ні в іншому місці цієї підозри не було", - сказав Медведчук журналістам, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

"Викладені обвинувачення та інкримінування декількох статей КК (Кримінального кодексу. - Ред.), зокрема тяжких, є необґрунтованими, бездоказовими й загалом їх можна назвати не інакше як політичними", - зазначив Медведчук.

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Відповідаючи на запитання про те, чи збирається він залишити Україну, депутат сказав: "Ні, звісно, не збирався раніше, не збираюся сьогодні й не збираюся завтра. Я такого задоволення нікому не надам, насамперед тим, хто дуже хоче, щоб я це зробив". При цьому Медведчук заявив, що протягом останніх декількох місяців деякі люди з високопоставлених чиновників рекомендували йому залишити країну. "Я боротимуся за справедливість, боротимуся з незаконними обвинуваченнями", - сказав він.

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Говорячи про можливості свого захисту, Медведчук сказав: "Я заступатимуся сам за себе. У мене достатній для цього досвід юридичної практики. У мене є гідні високопрофесійні адвокати. І я представляю (...) партію, яка є бойовим загоном у політиці, в житті, і я сподіваюся на їхній захист і впевнений, що такий захист буде мені надано".

Підозра в держзраді

Водночас адвокат Медведчука Богдан Коваль уточнив, що підозру пред'явлено за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - держзрада та порушення звичаїв війни. Тобто, за словами правника, підозру висунуто за двома епізодами. За його словами, судове засідання щодо обрання запобіжного заходу, найімовірніше, буде вже у четвер, 13 травня.

Утім, Коваль не уточнив, який запобіжний захід обвинувачення проситиме суд обрати для Медведчука. "Це не про право, а про політику. Ознайомилися з підозрою, яку нам вручили. Причому нам вручили не повідомлення, як передбачає КПК, нам дали копію. Тому що слідство вважає, що нам повідомили (про підозру - Ред.) ще вчора. Але відомостей про те, що ми ознайомилися зі змістом підозри, прокурор нам не надав", - сказав адвокат. За його словами, з матеріалами справи ще не ознайомилися, оскільки для цього потрібен час.

Медведчуку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу

Тим часом у Офісі генерального прокурора повідомили про вручення Медведчуку клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. "В Офісі генпрокурора проведено процесуальні дії з підозрюваним народним депутатом України. Наголошуємо, що народному депутату України повідомлено про підозру 11 травня 2021 року в порядку та у спосіб, передбачений КПК України. У зв'язку з цим він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора.

"Після його прибуття до Офісу генерального прокурора, на вимогу народного депутата та його захисників, їм було надано примірник врученого 11 травня 2021 року повідомлення про підозру для ознайомлення, з метою забезпечення права на захист. Також підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - заявили в Офісі генпрокурора. 

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