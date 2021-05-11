Медведчук поки перебуває в Україні, Козак вже у Росії - Баканов

Народний депутат України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Тарас Козак, ймовірно, перебуває у Росії, а один із лідерів цієї політичної сили Віктор Медведчук з 8 травня перебуває на українській території. Про це у вівторок, 11 травня, під час брифінгу з нагоди підписання підозр обом політикам заявив глава Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов.

"На сьогодні, якщо йдеться про пана Козака, він перебуває, за нашою інформацією, в Російській Федерації. Тимчасово, можливо, від них поїхав із території Російської Федерації на відпочинок, але не планує, на жаль, повертатися в Україну. Щодо Віктора Медведчука, то сьогодні встановлюється його місцезнаходження, але, за нашою інформацією, він перебуває в Україні, оскільки в'їхав на територію України, мені здається, 8 травня цього року й поки що з України не виїжджав", - заявив Баканов.

Він додав, що через неможливість безпосередньо вручити підозри Медведчуку і Козаку їх направлено за місцем проживання і роботи народних депутатів.

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Кузьмін підтверджує слова Баканова

Про те, що Медведчук не залишав межі України, заявив і його однопартієць, народний депутат Ренат Кузьмін. "Медведчук перебуває в Україні. Він нікуди не втік", - написав Кузьмін у Facebook.

Він також зазначив, що повідомлення про підозру є "сфабрикованим", а дії Генпрокуратури "грубо порушують закон". "Усе, що відбувається з Медведчуком, не має нічого спільного із законністю і правосуддям. Це цинічна політична розправа, за яку влада обов'язково відповість перед законом і українським народом", - додав політик.

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Венедіктова каже про державну зраду

Під час брифінгу разом з Бакановим генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що Медведчук вів "підривну діяльність" проти України, і тому йому та Козаку оголошено підозри в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів.

За словами Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Зокрема, за даними слідства, у 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передання спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю.

При цьому Баканов додав, що у 2020 році Медведчук передав владі Росії секретні дані про дислокацію українського військового підрозділу. "У серпні 2020 року Медведчук направив Козаку (Дмитру Козаку, заступнику керівника адміністрації президента Росії. - Ред.) секретні дані про розміщення прихованого військового підрозділу Збройних сил України та його особовий склад, а також дані з бойової підготовки", - повідомив глава СБУ.

Нагадаємо, раніше у вівторок генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру Медведчуку та Козаку, вони підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.