Суд наклав арешт на яхту Віктора Медведчука - СБУ

Херсонський міський суд наклав арешт на одне з суден, яке, за документами, що є в розпорядженні Служби безпеки України (СБУ), належить народному "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку. Відповідне рішення суд ухвалив у п'ятницю, 9 квітня.

Читайте також: Коментар: Медведчук як політичне плацебо для Зеленського

Як зазначається у повідомленні пресслужби СБУ, йдеться про яхту Romance 1 (порт приписки - Херсон). У службі безпеки стверджують, що її слідчі задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем судна, а саме - заходи у порти тимчасово окупованого Криму. У рамках даного кримінального провадження вивчають обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

На даний момент триває досудове розслідування за підозрою у державній зраді, фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, порушення чинних на транспорті правил, стверджують у спецслужбі.

Документування протиправної діяльності проводилося слідчим управлінням головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим під процесуальним керівництвом прокуратури Криму, кажуть в СБУ.

Читайте також: Коментар: Володимир Зеленський кинув виклик Володимиру Путіну

Як повідомили інформагентству "Інтерфакс-Україна" в прокуратурі Криму, екіпаж судна після окупації півострова, знаючи, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів на окупованій території Криму і Севастополя, в жовтні 2017 року здійснив незаконне заходження до закритих портів "Ялта" і "Сімферополь".

У правоохоронному органі нагадали, що прокуратура АР Крим і міста Севастополя здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію. "Перебування суден у закритих морських портах на території окупованого півострова кваліфікується як дія, які підриває суверенітет України та порушує норми національного законодавства, що передбачає кримінальну відповідальність власників суден, операторів і капітанів", - кажуть у прокуратурі. На сьогодні, за даними прокуратури АР Крим, у рамках зазначеного кримінального провадження накладено арешт на 51 судно-порушник.

Віктору Медведчуку приписують володіння яхтою Royal Romance вартістю у понад 200 мільйонів доларів

Віктору Медведчуку приписують володіння яхтою Royal Romance вартістю у понад 200 мільйонів доларів, утім у СБУ згодом зазначили, що заарештоване інше судно.

Видання ZN.UA з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомляє, що заарештована яхта Медведчука нині перебуває у Криму. Після закінчення судових розглядів українська влада планує почати процедуру передачі яхти в Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА), а потім її оголосять в розшук, зауважує видання.

Санкції щодо Медведчука

У лютому цього року Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та деяких інших фізичних та юридичних осію. Раніше під санкції потрапили телеканали, які пов'язують з Медведчуком. Також було запроваджено санкції проти авіакомпаній, літаками яких міг користуватися політик.

Віктор Медведчук вважає запроваджені проти нього санкції незаконними та оскаржив їх у Верховному суді.