 Медведчук оскаржив у Верховному суді запровадження проти нього санкцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2021

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Новини

Медведчук оскаржив у Верховному суді запровадження проти нього санкцій

До Верховного суду надійшов позов Віктора Медведчука про оскарження указу Володимира Зеленського, яким щодо опозиційного політика запровадили санкції через фінансування тероризму.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у жовтні 2020 року

Депутат Верховної Ради України від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктор Медведчук оскаржив у Верховному суді України указ президента Володимира Зеленського про запровадження санкцій проти нього. Відповідний позов Медведчука надійшов у вівторок, 16 березня, до Касаційного адміністративного суду Верховного суду (ВС) України.

"16 березня 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов, яким оскаржується указ президента України від 19 лютого 2021 року №64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", (...), відповідно до якого застосовано санкції до позивача - громадянина України Віктора Медведчука", - повідомляється на Facebook-сторінці ВС.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадило санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму, а 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом увів це рішення в дію.

Сам Медведчук називав введені проти нього санкції "незаконними" та запевняв, що залишиться в Україні.

Раніше в українських ЗМІ було оприлюднено кілька записів нібито розмови Владислава Суркова і Віктора Медведчука від 2014 року. Ці випадки розслідує СБУ.

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