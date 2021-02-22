Медведчук оскаржив у Верховному суді запровадження проти нього санкцій

Депутат Верховної Ради України від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктор Медведчук оскаржив у Верховному суді України указ президента Володимира Зеленського про запровадження санкцій проти нього. Відповідний позов Медведчука надійшов у вівторок, 16 березня, до Касаційного адміністративного суду Верховного суду (ВС) України.

"16 березня 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов, яким оскаржується указ президента України від 19 лютого 2021 року №64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", (...), відповідно до якого застосовано санкції до позивача - громадянина України Віктора Медведчука", - повідомляється на Facebook-сторінці ВС.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадило санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму, а 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом увів це рішення в дію.

Сам Медведчук називав введені проти нього санкції "незаконними" та запевняв, що залишиться в Україні.

Раніше в українських ЗМІ було оприлюднено кілька записів нібито розмови Владислава Суркова і Віктора Медведчука від 2014 року. Ці випадки розслідує СБУ.

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