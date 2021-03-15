 ″Слуга народу″ ініціює ТСК у Верховній Раді щодо плівок ″Суркова-Медведчука″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2021

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"Слуга народу" ініціює ТСК у Верховній Раді щодо плівок "Суркова-Медведчука"

Фракція "Слуга народу" ініціює створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді після публікації розмови Медведчука та Суркова. Раніше у фракції заявляли, що робота ТСК стосуватиметься і справи "вагнерівців".

Засідання Верховної Ради України (архівне фото)

У Верховній Раді хочуть створити ТСК щодо плівок "Суркова-Медведчука"

Перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у понеділок, 15 березня, закликав якнайшвидше розглянути зареєстрований проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування можливих злочинів представників державної влади, що сприяли порушенню суверенітету та територіальної цілісності України.

"Уже зареєстровано наш проєкт постанови №5243 про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, котрі сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і які становили загрозу національним інтересам і безпеці України. Його ще в комітеті не було, але ми просимо сприяти швидкому поширенню в комітеті цього питання", - зазначив Корнієнко під час погоджувальної ради, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Він уточнив, що діяльність ТСК буде спрямована на встановлення можливих протиправних дій представників держвлади, які стосуються співпраці з державою-агресором.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, у ЗМІ було оприлюднено аудіозаписи, що свідчать про співпрацю представників державної влади України з посадовцями держави-агресора, зокрема, за схемами постачань електроенергії в окупований Крим, з питання обміну утримуваними особами на Донбасі, одержання прибутку ціною державних інтересів, прав і свобод громадян України.

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Корнієнко не згадав про "вагнерівців"

У виступі щодо створення ТСК Корнієнко не уточнив, чи розглядатиме дана ТСК справу щодо затримання "вагнерівців". Хоча напередодні лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що регламентний комітет планує в понеділок розглянути питання про створення ТСК саме щодо "вагнерівців".

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Арахамія тоді уточнив, що тематика діяльності цієї ТСК стосуватиметься не тільки даної справи.  "Вона ширша, тому що нещодавно також були оприлюднені "плівки Суркова- Медведчука", які викликали значний резонанс. Але ситуація з "вагнерівцями" входить і повинна бути розглянута в першу чергу в цій ТСК. Тобто два перших епізоди, які має розглядати ця ТСК, - це ситуація з "вагнерівцями" і ситуація з цими плівками", - зазначав 13 березня Арахамія.

Плівки "Суркова-Медведчука"

Як повідомлялося, раніше СБУ допитала нардепа Віктора Медведчука за фактами, що містяться в нещодавно оприлюднених розмовах нібито Медведчука та колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.

У відповідь на публікацію цих розмов у пресцентрі СБУ повідомили, що ці записи ретельно вивчають слідчий та оперативний підрозділи спецслужби щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення.

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