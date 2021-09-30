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Давид Арахамія

Давид Арахамія - український політик, підприємець і волонтер.

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Докладно

Олексій Резніков

"Підвішений" міністр: коли чекати відставки Резнікова

"Підвішений" міністр: коли чекати відставки Резнікова

Ймовірна відставка міністра оборони у розпал війни та слідом за корупційним скандалом викликала резонанс у суспільстві.
Політика6 лютого 2023 р.
НАБУ

Що відомо про останні корупційні скандали в Україні

Що відомо про останні корупційні скандали в Україні

Під час війни в Україні вибухнули кілька корупційних скандалів у владі. "Слуги народу" знову анонсують "посадки".
Політика23 січня 2023 р.
external

Подоляк про переговори з РФ у Гомелі і про вимоги до Заходу

Подоляк про переговори з РФ у Гомелі і про вимоги до Заходу

Представник офіційного Києва на перемовинах Михайло Подоляк в інтерв'ю DW назвав "червоні лінії" для України.
Конфлікти4 березня 2022 р.03:12 хв.
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський

Міністр екології написав заяву про звільнення

Міністр екології написав заяву про звільнення

"Слузі народу" Романа Абрамовського критикували за корупцію екоінспекції.
Політика19 жовтня 2021 р.
Дмитро Разумков (праворуч) у Верховній Раді (фото з архіву)

Чи може "Слуга народу" позбавити Разумкова мандата?

Чи може "Слуга народу" позбавити Разумкова мандата?

Чи може "Слуга народу" позбавити Разумкова мандата?
Політика18 жовтня 2021 р.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

Арахамія подав друге звернення щодо відкликання Разумкова

Арахамія подав друге звернення щодо відкликання Разумкова

Після того, як "Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Разумкова аналогічне звернення подав Арахамія.
Політика30 вересня 2021 р.
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