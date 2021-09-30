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Давид Арахамія
Давид Арахамія - український політик, підприємець і волонтер.
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Докладно
"Підвішений" міністр: коли чекати відставки Резнікова
"Підвішений" міністр: коли чекати відставки Резнікова
Ймовірна відставка міністра оборони у розпал війни та слідом за корупційним скандалом викликала резонанс у суспільстві.
Політика
06.02.2023
6 лютого 2023 р.
Що відомо про останні корупційні скандали в Україні
Що відомо про останні корупційні скандали в Україні
Під час війни в Україні вибухнули кілька корупційних скандалів у владі. "Слуги народу" знову анонсують "посадки".
Політика
23.01.2023
23 січня 2023 р.
Подоляк про переговори з РФ у Гомелі і про вимоги до Заходу
Подоляк про переговори з РФ у Гомелі і про вимоги до Заходу
Представник офіційного Києва на перемовинах Михайло Подоляк в інтерв'ю DW назвав "червоні лінії" для України.
Конфлікти
04.03.2022
4 березня 2022 р.
03:12 хв.
Міністр екології написав заяву про звільнення
Міністр екології написав заяву про звільнення
"Слузі народу" Романа Абрамовського критикували за корупцію екоінспекції.
Політика
19.10.2021
19 жовтня 2021 р.
Чи може "Слуга народу" позбавити Разумкова мандата?
Чи може "Слуга народу" позбавити Разумкова мандата?
Чи може "Слуга народу" позбавити Разумкова мандата?
Політика
18.10.2021
18 жовтня 2021 р.
Арахамія подав друге звернення щодо відкликання Разумкова
Арахамія подав друге звернення щодо відкликання Разумкова
Після того, як "Слуга народу" ініціювала збір підписів за відставку Разумкова аналогічне звернення подав Арахамія.
Політика
30.09.2021
30 вересня 2021 р.
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