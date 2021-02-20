 Аваков про запис розмови Медведчука з Сурковим: Це не остання, будуть ще | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2021

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Аваков про запис розмови Медведчука з Сурковим: Це не остання, будуть ще

Існують записи інших розмов між колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим і народним депутатом Віктором Медведчуком, стверджує керівник МВС України Арсен Аваков.

Арсен Аваков

Арсен Аваков (архівне фото)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков стверджує, що існують записи інших розмов між колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим і народним депутатом Віктором Медведчуком, окрім тієї розмови, запис якої було раніше оприлюднено в ЗМІ.

"Якісь добрі люди взяли і опублікували його (Медведчука. - Ред.) розмову з Сурковим. Мені, наприклад, відомо, що це не остання, там будуть ще. І це потихеньку стає прозорим і ясним", сказав Аваков в інтерв'ю телеканалу "1+1" увечері понеділка, 1 березня.

На його переконання, Медведчук є "цинізмом нашої сучасної ситуації, втілений у конкретні речі". "Він отримав силу за рахунок розмови з Путіним, який є його кумом, і він цю силу тут реалізує. Тому він - каталізатор у будь-якому питанні", - переконаний Аваков.

Він також розповів, що дуже високо оцінив, коли президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення сказати, що Медведчук є "класовим ворогом для українців". "Для мене це дорогого коштує", - зауважив Аваков. За словами глави МВС, коли це питання порушили на РНБО, "він побоювався до останнього моменту, що це зірветься".

Раніше в українських ЗМІ було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі. В пресцентрі СБУ згодом повідомили, що ці записи ретельно вивчаються слідчим і оперативним підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення.

Санкції проти Медведчука

Своїм рішенням від 19 лютого РНБО оголосила запровадження санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та ще шести фізичних осіб.  Під санкції підпадає все майно, яке є у Віктора Медведчука. Санкції запроваджені за статтею про фінансування тероризму.

Загалом санкції запроваджено стосовно восьми фізичних осіб і 19 компаній. Окрім Медведчука та Марченко, в санкційний список внесені громадяни РФ Костянтин Вацковський, Віталій Донченко, Сергій Лісагор, Олександр Маслюк, Михайло Попов та громадянка України Наталія Лавренюк.

Окрім того, санкції накладено і на п'ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ-Москва, а також на компанії, які обслуговують ці літаки.

У ОПЗЖ, своєю чергою, назвали ці санкції проти Медвечука та його оточення "актом політичних репресій", а сам Медведчук запевнив, що він не тікатиме з України через ці "незаконні" обмеження.

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