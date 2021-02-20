Аваков про запис розмови Медведчука з Сурковим: Це не остання, будуть ще

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков стверджує, що існують записи інших розмов між колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим і народним депутатом Віктором Медведчуком, окрім тієї розмови, запис якої було раніше оприлюднено в ЗМІ.

"Якісь добрі люди взяли і опублікували його (Медведчука. - Ред.) розмову з Сурковим. Мені, наприклад, відомо, що це не остання, там будуть ще. І це потихеньку стає прозорим і ясним", сказав Аваков в інтерв'ю телеканалу "1+1" увечері понеділка, 1 березня.

На його переконання, Медведчук є "цинізмом нашої сучасної ситуації, втілений у конкретні речі". "Він отримав силу за рахунок розмови з Путіним, який є його кумом, і він цю силу тут реалізує. Тому він - каталізатор у будь-якому питанні", - переконаний Аваков.

Він також розповів, що дуже високо оцінив, коли президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення сказати, що Медведчук є "класовим ворогом для українців". "Для мене це дорогого коштує", - зауважив Аваков. За словами глави МВС, коли це питання порушили на РНБО, "він побоювався до останнього моменту, що це зірветься".

Раніше в українських ЗМІ було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова і Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі. В пресцентрі СБУ згодом повідомили, що ці записи ретельно вивчаються слідчим і оперативним підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення.

Санкції проти Медведчука

Своїм рішенням від 19 лютого РНБО оголосила запровадження санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та ще шести фізичних осіб. Під санкції підпадає все майно, яке є у Віктора Медведчука. Санкції запроваджені за статтею про фінансування тероризму.

Загалом санкції запроваджено стосовно восьми фізичних осіб і 19 компаній. Окрім Медведчука та Марченко, в санкційний список внесені громадяни РФ Костянтин Вацковський, Віталій Донченко, Сергій Лісагор, Олександр Маслюк, Михайло Попов та громадянка України Наталія Лавренюк.

Окрім того, санкції накладено і на п'ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ-Москва, а також на компанії, які обслуговують ці літаки.

У ОПЗЖ, своєю чергою, назвали ці санкції проти Медвечука та його оточення "актом політичних репресій", а сам Медведчук запевнив, що він не тікатиме з України через ці "незаконні" обмеження.

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