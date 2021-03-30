Венедіктова підписала підозри Медведчуку і Козаку, тривають обшуки

У вівторок, 11 травня, в будинках, що належать одному з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктору Медведчуку, співробітники Служби безпеки України (СБУ) здійснюють обшук. Про це з посиланням на пресслужбу відомства повідомляє інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

"Обшуки відбуваються. Вичерпні коментарі з цього приводу буде надано пізніше", - цитують в агентстві повідомлення СБУ.

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Медведчуку підписано підозру

При цьому із посиланням на власне джерело "Інтерфакс-Україна" повідомляє про те, що обшуки відбуваються одразу в декількох місцях.

Також із посиланням на джерело інформаційне агентство додає, що Медведчуку та його соратнику, іншому народному депутату від ОПЗЖ Тарасу Козаку підписано підозру у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у анексованому Росією Криму.

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Венедіктова каже про підозри депутатам "М і К"

Підписання підозр Медведчуку і Козаку опосередковано підтвердила й генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. "Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту – М і К", - написала вона у Facebook.

За її словами, слідство і прокурори отримали достатньо підстав для зміни їхнього статусі зі свідків на підозрюваних. "Отже, народні депутати М І К підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму", - додала вона. Венедікова також повідомила, що за результатами обшуків "місцезнаходження нардепа М не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою".

Водночас інформагентства "Українські новини" та "Інтерфакс-Україна", а також українські ЗМІ повідомляють, що Венедіктова підписала підозри саме Медведчуку та Козаку.

Серія обшуків у громадському русі Медведчука

Сьогоднішні обшуки - вже не перші, які стосуються лідера ОПЗЖ. Так 30 березня СБУ здійснила 20 обшуків у керівників та представників громадської організації "Український вибір - Право народу", засновником якого також є Медведчук.

Слідчі дії пройшли у більш ніж 10 регіонах країни. "Вилучену доказову базу додано до матеріалів справи. У ході досудового розслідування перевіряється їхнє сприяння проведенню у березні 2014 року незаконного референдуму і виборів в АР Крим та у місті Севастополь", - зазначали тоді в СБУ.

Санкції проти Медведчука і Козака

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму, а 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом увів це рішення в дію. Сам Медведчук називав введені проти нього санкції "незаконними" та запевняв, що залишиться в Україні.

Перед цим, 2 лютого, Зеленський увів у дію рішення РНБО, яке фактично заблокувало діяльність трьох телеканалів - "112 Україна", NewsOne та ZIK. Згідно з рішенням, персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи застосовуватимуться, зокрема, до народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, якому належали ці телеканали.