СБУ провела 20 обшуків у членів "Українського вибору" Медведчука

Служба безпеки України (СБУ) повідомила у вівторок, 30 березня, що проводить слідчі дії щодо членів громадської організації "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір".

"Сьогодні у керівництва і представників цієї організації було проведено 20 обшуків. Відповідні заходи здійснюються з метою документування протиправної діяльності вказаних осіб", - повідомила пресслужба СБУ.

Слідчі дії пройшли у більш, ніж 10 регіонах країни. "Вилучену доказову базу додано до матеріалів справи. У ході досудового розслідування перевіряється їхнє сприяння проведенню у березні 2014 року незаконного референдуму і виборів в АР Крим та у місті Севастополь", - йдеться у повідомленні.

У СБУ нагадали, що досудове слідство встановило, що члени ГО "Всеукраїнський громадський рух "Український вибір" під час окупації півострова та після неї "активно підтримували і підтримують незаконно створені органи влади". За цими даними, вони стали членами виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

"Учасники НЗФ протиправно переслідували проукраїнськи налаштованих активістів, захоплювали адміністративні будівлі органів влади України та здійснювали охорону незаконно створених виборчих дільниць в АР Крим та у Севастополі під час проведення так званого референдуму 16.03.2014", - зазначили в СБУ.

Слідчі СБУ продовжують слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та за статтею про державну зраду КК України. Раніше викритим представникам ГО вже оголошено про підозри за цими статтями.

Нагадаємо, Віктор Медведчук є лідером всеукраїнського громадського руху "Український вибір - право народу".

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко через фінансування тероризму, а 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом увів це рішення в дію. Сам Медведчук називав введені проти нього санкції "незаконними" та запевняв, що залишиться в Україні.

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