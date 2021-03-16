 Верховний суд відхилив позов щодо санкцій проти телеканалів Медведчука | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2021

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Новини

Верховний суд відхилив позов щодо санкцій проти телеканалів Медведчука

Касаційний суд ВС відмовився визнати санкції проти телеканалів Віктора Медведчука порушенням прав громадян і відхилив відповідний позов юриста Романа Лихачова.

Ukraine TV Sender 112 Ukraine, NewsOne und ZIK sind nicht mehr empfangbar

Касаційний адміністративний суд Верховного суду (КАС ВС) відмовив у п'ятницю, 19 березня, в задоволенні позову харківського юриста, члена "Чугуївської правозахисної групи" Романа Лихачова щодо оскарження указу президента України Володимира Зеленського про санкції проти трьох телеканалів - "112 Україна", NewsOne та ZIK. Ці телеканали пов'язують з одним з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктором Медведчуком.

"Під час розгляду справи суд перевіряв, чи є втрата доступу до інформаційних програм, які транслюють ці телеканали, порушенням прав позивача, гарантованих статями 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, суд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог громадянина", - повідомляє пресслужба Верховного cуду у соцмережі Facebook.

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Повний текст рішення буде підготовлений протягом п'яти робочих днів, запевнили в суді. Рішення може бути оскаржене у Великій палаті Верховного суду протягом 30 днів із дня складання повного тексту рішення, зазначається в повідомленні.

Ще 10 позовних заяв

Крім розглянутого судом позову, на розгляді КАС ВС залишаються ще 10 позовних заяв, у яких оскаржується указ президента про застосування санкцій щодо телеканалів. Так, 18 березня було відкрито провадження за позовом ТОВ "Партнер ТВ", у якому просять визнати протиправним і недійсним пункт указу Зеленського, що запроваджує санкції стосовно позивача.

Суд на засіданні 29 березня також розгляне позов ТОВ "Лідер ТВ" щодо пункту указу Зеленського про санкції. Того самого дня, 29 березня, буде розглянуто аналогічний позов ТОВ "Новини 24 години" і позов фізичної особи, яка оскаржує указ. Призначено до розгляду позови ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Телерадіокомпанія "112-ТВ" і ТОВ" Телерадіокомпанія "Нові комунікації".

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Крім того, суд розгляне позов народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака про визнання протиправним і скасування указу в частині, де вводяться персональні санкції щодо нього, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, 2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яке фактично заблокувало діяльність трьох телеканалів - "112 Україна", NewsOne та ZIK. Згідно з рішенням, персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи застосовуватимуться, зокрема, до народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та юридичних осіб "Аріадна ТВ", "Новий Формат ТВ", "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "Новини 24 години", "Нові комунікації".

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Відключення каналів Медведчука: боротьба з пропагандою чи свободою слова? (04.02.2021)

DW.COM

Верховний суд розгляне один з позовів щодо санкцій проти телеканалів 15 березня

Один з трьох позовів щодо оскарження санкцій стосовно телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK Верховний суд розгляне 15 березня. Два інших позови раніше суд відхилив.  

Верховний суд відхилив позови щодо санкцій проти телеканалів

У Верховному суді відмовилися відкривати провадження за позовами щодо скасування введених Володимиром Зеленським санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.  

Верховний Суд залишив без руху позов телеканалу ZIK щодо санкцій

До Верховного Суду надійшов позов від телеканалу ZIK щодо оскарження указу президента про санкції. Позовну заяву залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк для усунення недоліків.  

Верховний суд відкрив провадження ще в одній справі про санкції щодо телеканалів

За позовом громадянина відкрито провадження у справі з оскарження указу президента Володимира Зеленського про санкції щодо телеканалів ZIK, NewsOne та 112.  

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