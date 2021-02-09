 Верховний суд відхилив позови щодо санкцій проти телеканалів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2021

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Верховний суд відхилив позови щодо санкцій проти телеканалів

У Верховному суді відмовилися відкривати провадження за позовами щодо скасування введених Володимиром Зеленським санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Логотипи телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK

У Верховному суді відмовилися відкривати провадження за позовами щодо санкцій проти "112 Україна", NewsOne та ZIK

Верховний суд (ВС) відмовився відкривати провадження у справі про скасування указу президента України Володимира Зеленського щодо введення рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України про санкції проти інформаційних телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Про це йдеться у повідомленні пресслужби суду на сторінці в соціальній мережі Facebook, оприлюдненому в середу, 10 лютого.

Так, на думку суддів, у одній зі справ зміст позовної заяви свідчить про те, що її подано в інтересах і на захист прав інших осіб, які є власниками телеканалів. У іншій справі заяву позивача було залишено без руху та встановлено термін для усунення недоліків у ній. "Рішення мотивоване тим, що позивач не подав обґрунтування про порушення оскаржуваним указом прав, свобод та інтересів, для захисту яких він звернувся до суду", - зазначається у повідомленні пресслужби суду.

Про отримання відповідних заяву Верховному суді повідомили ще 4 лютого. Обидва позови надійшли до Касаційного адміністративного суду у складі ВС.

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Санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Указ про введення ухвалених РНБО санкцій Володимир Зеленський видав 2 лютого. Таким чином обмежувальні заходи проти трьох українських телеканалів та депутата Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Тараса Козака було запроваджено на п'ять років.

Санкції включали в себе блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів і обмеження торговельних та інших операцій. Також мовники тепер не зможуть користуватися радіочастотним ресурсом України та для них припинять надавати послуги з ретрансляції і розповсюдження телепрограм. Фактично телеканали припинили мовлення в ефірі.

Підтримка Заходу, обурення ОПЗЖ

Зеленський назвав санкції важким рішенням, пояснивши його необхідність боротьбою з фінансованою "державою-агресором" пропагандою, яка спрямована проти України та її шляху до ЄС. При цьому посольства США, Великобританії та Канади в Україні висловили підтримку рішенню української влади застосувати санкції щодо телеканалів.

Натомість у партії "Опозиційна платформа - За життя" заявили про запуск процедури імпічменту Зеленського за рішенням з'їзду партії. Також у спільній заяві усіх трьох телеканалів, опублікованій на сайті "112 Україна", накладені на них санкції названо "політичною розправою над неугодними ЗМІ". Мовники вважають, що рішення було ухвалене "під надуманим приводом", та обіцяють боротися "за своє право мовити для українців".

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