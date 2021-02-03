Указ Зеленського про заборону телеканалів оскаржили до Верховного суду

До Верховного суду (ВС) оскаржено указ президента України щодо застосування санкцій до телеканалів, повідомляється у четвер, 4 лютого, на сторінці ВС у Facebook.

Зазначається, що до Касаційного адміністративного суду у складі ВС надійшли два позови громадян, які оспорюють указ президента від 2 лютого, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

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Як повідомлялось, 2 лютого президент України Володимир Зеленський видав указ, яким увів в дію рішення РНБО і таким чином наклав на 5 років санкції на народного депутата Тараса Козака та телеканали 112, NewsOne, Zik. Ідеться про блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів і обмеження торговельних та інших операцій. Також мовники тепер не зможуть користуватися радіочастотним ресурсом України та для них припинять надавати послуги з ретрансляції і розповсюдження телепрограм. Фактично телеканали припинли мовлення в ефірі.

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Посольства США, Великобританії та Канади в Україні висловили підтримку рішенню української влади застосувати санкції щодо телеканалів.

112, Newsone і ZIK називають санкції "розправою"

У спільній заяві усіх трьох телеканалів, опублікованій на сайті 112, накладені на них санкції названо "політичною розправою над неугодними ЗМІ". Мовники вважають, що рішення ухвалено "під надуманим приводом" та обіцяють боротися "за своє право мовити для українців".

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У свою чергу, у партії "Опозиційна платформа - За життя" заявили про запуск процедури імпічменту Зеленського за рішенням з'їзду партії, проведеному 4 лютого.

Нагадаємо, напередодніВерховний суд відмовив Олександру Тупицькому у відкритті провадження за його позовом щодо скасування указу Зеленського, яким Тупицького відсторонено від посади судді Конституційного суду України. Відмову пояснили тим, що юрисдикція адмінсудів не поширюється на справи, що віднесені до юрисдикції КСУ.