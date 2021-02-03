 Великобританія і Канада схвалили санкції проти NewsOne, ZIK і 112 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2021

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Великобританія і Канада схвалили санкції проти NewsOne, ZIK і 112

Посольства Великобританії та Канади також підтримали застосування Україною санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK і 112.

Телеканал NewsOne - один з мовників, який потрапив під санкції

Телеканал NewsOne - один з мовників, який потрапив під санкції

У посольствах Великобританії та Канади висловили підтримку рішенню української влади застосувати санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK і 112. Відповідні дописи на сторінках посольств у Facebook з'явилися вранці четверга, 4 лютого.

Так, на сторінці представництва Великобританії зазначили, що посолка країни Мелінда Сіммонс привітала зусилля України з протидії дезінформації і "гарантії захисту свободи медіа".

У посольстві Канади, своєю чергою, зазначили, що визнають, що виклики, з якими стикається Україна в гібридній війні, були їй нав'язані. "Ми підтримуємо застосування Україною легальних механізмів задля збереження суверенітету, зберігаючи свободу преси", - йдеться в заяві посольства.

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США висловили підтримку першими

Ще у середу, 3 лютого, у посольстві Сполучених Штатів також висловили "зусиллям з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності та відповідно до українського законодавства". У представництві США наполягли на необхідності працювати разом, аби "не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав".

Нагадаємо, що рішення запровадити санкції щодо 112, ZIK і NewsOne строком на п'ять років Зеленський ухвалив напередодні, 2 лютого, увівши своїм указом в дію відповідний акт Ради національної безпеки і оборони України. Ідеться про блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів і обмеження торговельних та інших операцій. Також мовники тепер не зможуть користуватися радіочастотним ресурсом України та для них припинять надавати послуги з ретрансляції і розповсюдження телепрограм.

112, Newsone і ZIK називають санкції "розправою"

У спільній заяві усіх трьох телеканалів, опублікованій на сайті 112, накладені на них санкції названо "політичною розправою над неугодними ЗМІ". Мовники вважають, що рішення ухвалено "під надуманим приводом" та обіцяють боротися "за своє право мовити для українців".

Один з лідерів парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Вадим Рабінович під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив, що його політична сила ініціює імпічмент Зеленського через запровадження санкцій. "Сьогодні вперше за всю історію існування незалежної України було відключено відразу три провідні телеканали... Існування демократичної незалежної України під загрозою", - заявив політик.

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