Верховний Суд залишив без руху позов NewsOne проти указу Зеленського

Верховний Суд залишив без руху для усунення недоліків позов ТОВ "Новини 24 години" (NewsOne) щодо застосування санкцій проти телеканалів 112, Newsone та ZIK. Про це повідомив у середу, 17 лютого, сайт суду.

"15 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов від ТОВ "Новини 24 години"... рішенням від 16 лютого... позовну заяву залишено без руху і встановлено позивачеві 10-денний термін від дня отримання цього рішення для усунення недоліків", - йдеться в повідомленні.

За інформацією суду, позивач у своєму позові просить визнати протиправним і нечинним один із пунктів указу президента Володимира Зеленського від 2 лютого 2021 року про запровадження санкцій проти трьох телеканалів - 112, Newsone та ZIK, які пов'язують з одним із лідерів партії "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

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Як зазначається на сайті ВС, рішення залишити позов без руху для усунення недоліків мотивоване тим, що кошти, перераховані позивачем на сплату судового збору, "не надійшли на відповідний казначейський рахунок, а тому необхідно надати докази, що підтверджують надходження коштів про сплату судового збору за подання позовної заяви".

"Також позивач не зазначив обґрунтованих і достатніх підстав, які підтверджували б необхідність і доцільність залучення третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Верховної Ради", - зазначають у ВС.

Не перший позов проти указу Зеленського

Нагадаємо, 15 лютого Верховний суд повідомив про залишення без руху позовної заяви, в якій ТРК "Нові комунікації" (телеканал ZIK) оскаржує указ Володимира Зеленського про санкції щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Позов від ТРК "Нові комунікації" надійшов до Касаційного адміністративного суду (КАС) Верховного Суду 12 лютого.

Раніше Верховний суд визначився з двома позовами громадян, які оскаржують указ президента про введення в дію рішення РНБО, згідно з яким було застосовано санкції до трьох телеканалів.

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У розгляді одного позову відмовлено, тому що, на думку суддів, зміст позовної заяви свідчить про те, що її подано в інтересах і на захист прав інших осіб, які є власниками телеканалів. У іншій справі заяву позивача було залишено без руху та встановлено термін для усунення недоліків у ній. У ще одному позові КАС відкрив провадження й призначив справу до розгляду на 15 березня.

Санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Указ про запровадження ухвалених РНБО санкцій Володимир Зеленський видав 2 лютого. Таким чином, обмежувальні заходи проти трьох українських телеканалів і депутата Верховної Ради, члена фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Тараса Козака було запроваджено на п'ять років.

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Санкції включали в себе блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів і обмеження торговельних та інших операцій. Також мовники тепер не зможуть користуватися радіочастотним ресурсом України та для них припинять надавати послуги з ретрансляції і розповсюдження телепрограм.

Зеленський назвав санкції важким рішенням, пояснивши його необхідність боротьбою з фінансованою "державою-агресором" пропагандою, яка спрямована проти України та її шляху до ЄС.