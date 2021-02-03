Верховний Суд залишив без руху позов телеканалу ZIK щодо санкцій

Верховний суд повідомив про залишення без руху позовної заяви, в якій ТРК "Нові комунікації" (телеканал ZIK) оскаржує указ Володимира Зеленського про санкції щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK. Позов від ТРК "Нові комунікації" надійшов до Касаційного адміністративного суду (КАС) Верховного Суду 12 лютого, повідомила в понеділок, 15 лютого, пресслужба Верховного Суду в соцмережі Facebook.

"Постановою від 15 лютого 2021 року у справі №9901/33/21 позовну заяву ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації" залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня отримання цієї ухвали для усунення недоліків", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що "рішення мотивоване тим, що кошти, перераховані позивачем на сплату судового збору, не надійшли на відповідний казначейський рахунок, а тому йому необхідно надати докази, що підтверджують зарахування коштів про сплату судового збору за подання позовної заяви".

Крім цього, позивач не надав суду докази, що підтверджують необхідність і доцільність залучення РНБО, СБУ, Верховної Ради до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, йдеться в повідомленні суду.

Не перший позов через санкції проти телеканали Медведчука

Крім того, у понеділок, 15 лютого телеканал NewsOne, на який теж поширені санкції, повідомив, що також звернувся до Верховного Суду з позовом проти указу українського президента Володимира Зеленського. Відповідне повідомлення розміщене на сторінці NewsOne у соцмережі Facebook.

Як повідомлялося, раніше Верховний суд визначився з двома позовами громадян, які оскаржують указ президента про введення в дію рішення РНБО, згідно з яким було застосовано санкції до трьох телеканалів.

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У розгляді одного позову відмовлено, тому що, на думку суддів, зміст позовної заяви свідчить про те, що її подано в інтересах і на захист прав інших осіб, які є власниками телеканалів. У іншій справі заяву позивача було залишено без руху та встановлено термін для усунення недоліків у ній. У ще одному позові КАС відкрив провадження й призначив справу до розгляду на 15 березня.

Санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK

Указ про запровадження ухвалених РНБО санкцій Володимир Зеленський видав 2 лютого. Таким чином, обмежувальні заходи проти трьох українських телеканалів і депутата Верховної Ради, члена фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Тараса Козака було запроваджено на п'ять років.

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Санкції включали в себе блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів і обмеження торговельних та інших операцій. Також мовники тепер не зможуть користуватися радіочастотним ресурсом України та для них припинять надавати послуги з ретрансляції і розповсюдження телепрограм.

Зеленський назвав санкції важким рішенням, пояснивши його необхідність боротьбою з фінансованою "державою-агресором" пропагандою, яка спрямована проти України та її шляху до ЄС.