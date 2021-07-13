Суд переніс на 30 липня розгляд апеляції Медведчука на домашній арешт

Київський апеляційний суд у вівторок, 20 липня, переніс на 30 липня слухання щодо апеляції народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука на рішення суду про його цілодобовий домашній арешт. Про це журналістам повідомив сам Медведчук.

За його словами, суд отримав матеріали справи лише зараз і тепер йому потрібен час для їхнього вивчення. Медведчук наголосив, що він зацікавлений в тому, щоб матеріали були вивчені судом, "тому що в них є не лише необґрунтовані, безперспективні аргументи обвинувачення", але і "аргументи захисту, які підтверджують абсурдність тяжких обвинувачень", які висунуті щодо Медведчука та його соратника Тараса Козака, повідомляє інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Політик також висловив сподівання, що цього часу буде достатньо для суду, щоб "вивчити матеріали справи й ухвалити справедливе рішення".

Народним депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку 11 травня було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. Згодом суд обрав для Медведчука запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Печерський районний суд Києва 9 липня продовжив домашній арешт Медведчуку до 7 вересня. Медведчук подав апеляцію на це рішення суду.

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Тараса Козака було оголошено в розшук, є рішення суду на його затримання для обрання запобіжного заходу. Козак, за даними правоохоронних органів, перебуває в РФ. Водночас, за інформацією Медведчука, Козак перебуває на території Білорусі, де проходить лікування.