Суд подовжив домашній арешт Віктору Медведчуку до 7 вересня

Печерський районний суд Києва продовжив до 7 вересня цілодобовий домашній арешт депутата Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука. Про це оголосив суддя Сергій Вовк на засіданні в четвер, 8 липня. Суд задовольнив клопотання Офісу генерального прокурора про продовження запобіжного заходу.

Медведчуку на час арешту заборонено їздити за межі Києва й Київської області без дозволу суду, виїжджати за кордон, спілкуватися з іншими підозрюваними і свідками у справі. Народний депутат зобов'язаний носити електронний браслет.

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Медведчук заявив, що вважає рішення суду несправедливим і оскаржить його в Київському апеляційному суді. "Рішення несправедливе. Рішення не врахувало доводів захисту. Рішення побудоване на порушенні Кримінального процесуального кодексу", - зазначив Медведчук під час спілкування з журналістами, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Кілька днів тому суд продовжив розслідування у справі Віктора Медведчука і Тараса Козака (також депутат від ОПЗЖ. - Ред.) до 11 листопада, .

Підозра в державній зраді

Нагадаємо, 11 травня Медведчуку і Козаку повідомили про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних природних ресурсів у анексованому РФ Криму. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

Медведчук 12 травня прибув до Офісу генерального прокурора, ознайомився з копією підозри і заявив, що не переховуватиметься від слідства та вважає підозри політично мотивованими. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 липня 2021 року.

Тараса Козака наприкінці травня оголосили в розшук. Суд у Києві дав дозвіл на його затримання. Медведчук заявляв, що Козак лікується в Білорусі. Венедіктова повідомляла, що в Офісу генпрокурора є інша інформація про країну його перебування. Наприкінці червня на запит "Українських новин" в Офісі генпрокурора відмовилися розголошувати цю інформацію. Там пояснили, що це дані досудового розслідування і для їх оприлюднення потрібен дозвіл прокурора.

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