СБУ допитала Петра Порошенка у справі Медведчука та Козака

Служба безпеки України (СБУ) допитала експрезидента Петра Порошенка у п'ятницю, 4 червня. "Петра Порошенка викликали як свідка в кримінальному провадженні за підозрою щодо нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака в скоєнні кримінальних злочинів (вчинення державної зради і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму)", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресцентрі СБУ.

У СБУ наголосили, що Порошенка викликали "виключно для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин зазначеного кримінального провадження".

Водночас Порошенко заявив, що "дав вичерпні пояснення слідчим СБУ у справі Медведчука-Козака" за "власною ініціативою", передає пресслужба його партії "Європейська солідарність".

Адвокат Порошенка Ігор Головань вважає, що "слідство має бути супер задоволене тими поясненнями, які дав Петро Олексійович. І у нього немає бути більше жодних питань".

Головань також прокоментував поширені у ЗМІ "плівки Медведчука", на яких чутно голос чоловіка, схожий на голос Віктора Медведчука. "Це дуже дивна для мене ситуація, коли невідомого походження якісь записи. І найбільш дивне, що навіть слідство, наскільки ми зараз зрозуміли, не дуже розуміє, звідки це все взялося", - заявив Головань.

Водночас адвокат Ілля Новіков заявив: "Я поставив перед слідчим питання, чи слідство наразі хоче отримати будь-які документи чи предмети від свідка Петра Порошенка. Ми отримали офіційну відповідь "Ні".

Нагадаємо, 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку (фракція "Опозиційна платформа - за життя") повідомили про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в анексованому Росією Криму.

12 травня Віктор Медведчук прибув в Офіс генеральної прокурорки, де ознайомився з копією підозри і заявив, що не має наміру переховуватися від слідства, а підозри є політично мотивованими.

За даними правоохоронних органів, Козак перебуває в Росії. Утім Медведчук свтерджує, що Козак перебуває в Білорусі. Козака оголошено в розшук, є рішення суду на його затримання для обрання запобіжного заходу.

Згодом суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 липня. Захист Медведчука і прокуратура оскаржили це рішення.