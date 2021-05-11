 Секретар РНБО Данілов: Головна ознака олігархів - вплив на владу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2021

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Секретар РНБО Данілов: Головна ознака олігархів - вплив на владу

Через свої кадри у владі олігархи приватизували кілька секторів української економіки, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов

Сформовані олігархічні групи через інкорпоровані у владу "свої правильні" кадри приватизували сектори вітчизняної економіки: газовий, хімічний, енергетичний, нафтопереробний - і "протягнули свої кігті" до прибуткового аграрного сектору, заявив у середу, 12 квітня, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"На мою думку, за попередньою оцінкою, в Україні є 13 осіб, яких можна віднести до категорії олігархів. Основна ознака цієї групи - вплив на владу", - написав він у Facebook, коментуючи своє повідомлення напередодні про "упевнено" визначених РНБО 13 олігархів.

Данілов зазначив, що поряд із військовою агресією Російської Федерації олігархічна система є однією з основних загроз національній безпеці України. "Країна на довгі роки опинилася надійно замкненою в щільному олігархічному трикутнику - олігархічна економіка, яка породжувала монополії, що призводило до корупції", - наголосив секретар РНБО.

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Олігархи опираються реформам - Данілов

За словами Олексія Данілова, олігархи чинять шалений опір будь-яким системним реформам, які загрожують їхньому домінантному становищу в економічній сфері та впливу на державні інституції. "Питання стоїть принципово: держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати "п'яту колону" як найближчі завдання, що стоять перед нами", - наголосив Данілов.

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За його словами, президент Володимир Зеленський продемонстрував готовність протистояти олігархам і російським "агентам впливу", і саме в цьому контексті слід оцінювати низку рішень РНБО й останню ініціативу глави держави, який запропонував РНБО та Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити законопроєкт про статус олігарха в Україні.

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