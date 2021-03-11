Forbes: Ахметов, Пінчук і Жеваго очолили рейтинг найбагатших українців

Українські бізнесмени Рінат Ахметов, Віктор Пінчук і Костянтин Жеваго очолили список 100 найбагатших українців, складений виданням "Forbes Україна". До оприлюдненого в четвер, 6 травня, списку українських багатіїв увійшло вісім мільярдерів і 92 мільйонери в доларовому еквіваленті.

На першому місці в рейтингу українських товстосумів традиційно опинився Рінат Ахметов. Сукупний статок цього найпотужнішого гравця на металургійному та енергетичному ринку України видання оцінило в 7,6 мільярда доларів США. За ним іде власник компанії Interpipe Віктор Пінчук, активи якого оцінили у 2,5 мільярда доларів, а замикає трійку найзаможніших українців співвласник фінансово-промислової групи "Фінанси й кредит" Костянтин Жеваго. Його статки оцінено у 2,4 мільярда доларів.

Читайте також: До списку мільярдерів Forbes увійшли семеро українців

До вісімки українських доларових мільярдерів також увійшли підприємці Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов - 1,8 і 1,7 мільярда доларів відповідно. Товариство їм склали власники мережі гіпермаркетів "Епіцентр" і "Нова Лінія" Олександр і Галина Гереги, чиї активи оцінено на рівні 1,7 мільярда доларів. Замикають вісімку українських доларових мільярдерів колишній президент України Петро Порошенко - 1,6 мільярда доларів, і депутат ВР Вадим Новинський, активи якого видання оцінило в 1,4 мільярда доларів.

Читайте також: Ахметов, Пінчук і Порошенко очолили рейтинг найбагатших від "Forbes Україна"

До десятки найбагатших українців увійшли також президент групи DCH Олександр Ярославський з 820 мільйонами доларів, а також засновник компанії "МХП" Юрій Костюк, статок якого оцінено в 780 мільйонів доларів.

Медведчук серед багатіїв-новачків

Оприлюднений виданням список містить також 14 учасників, котрі потрапили в цей перелік уперше. Серед них і співголова партії ОПЗЖ Віктор Медведчук. Попри санкції в Україні цей підсанкційний політик зумів, за оцінками видання, накопичити статок у 620 мільйонів доларів.