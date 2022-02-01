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Костянтин Жеваго

Костянтин Жеваго - український бізнесмен та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Костянтин Жеваго".

За оцінками журналу "Форбс", Костянтин Жеваго належить до найбагатших людей в Україні. Костянтин Жеваго контролює фінансово-промислову групу "Фінанси та кредит". З 1998 до 2019 року був депутатом Верховної Ради. Костянтин Жеваго - безпартійний. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Обшуки у Коболєва: ДБР розслідує законність масштабного відчуження газу

Обшуки у Коболєва: ДБР розслідує законність масштабного відчуження газу 01.02.2022

Посадовців "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" підозрюють у протиправному відчуженні 305 мільйонів кубометрів природного газу, що начебто нанесло збитки державі на понад два мільярда гривень.
Ексдепутата і бізнесмена Костянтина Жеваго оголосили в міжнародний розшук

Ексдепутата і бізнесмена Костянтина Жеваго оголосили в міжнародний розшук 15.07.2021

Костянтина Жеваго підозрюють в організації розтрати майна банку "Фінанси та Кредит" на 113 мільйонів доларів. Інтерпол оголосив його в розшук за запитом Державного бюро розслідувань.
Forbes: Ахметов, Пінчук і Жеваго очолили рейтинг найбагатших українців

Forbes: Ахметов, Пінчук і Жеваго очолили рейтинг найбагатших українців 06.05.2021

Найбагатшим українцем за версію видання Forbes Україна знову визнано Ріната Ахметова. Його статки видання оцінило в 7,6 мільярда доларів США.

Українські утікачі від правосуддя у розшуку (04.12.2019) 04.12.2019

НАБУ розшукує чимало фігурантів корупційних справ за кордоном. Вони встигли вчасно залишити країну, аби уникнути арешту. Ось деякі скандально відомі політики і бізнесмени.
Суд стягнув з Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень на користь НБУ

Суд стягнув з Костянтина Жеваго 1,5 мільярда гривень на користь НБУ 02.10.2019

Суд у Києві стягнув з ексвласника банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго на користь НБУ 1,5 мільярда гривень в рахунок погашення заборгованості банку.
Жеваго заперечує обвинувачення ДБР у розтраті коштів банку Фінанси та кредит

Жеваго заперечує обвинувачення ДБР у розтраті коштів банку "Фінанси та кредит" 30.09.2019

Повідомлення про підозру згідно із законодавством України Костянтин Жеваго не отримував, наголошують у компанії Ferrexpo. Бізнесмен також звинуватив ДБР в поширенні недостовірної інформації.
Костянтина Жеваго підозрюють у розкраданні коштів з банку Фінанси та Кредит

Костянтина Жеваго підозрюють у розкраданні коштів з банку "Фінанси та Кредит" 27.09.2019

Державне бюро розслідувань викликало на допит колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють в причетності до розкрадання 2,5 мільярда гривень з його власного банку.
До списку мільярдерів Forbes увійшли семеро українців

До списку мільярдерів Forbes увійшли семеро українців 05.03.2019

Найбагатшим українським мільярдером традиційно став Рінат Ахметов. Загалом статки багатіїв у світі за минулий рік скоротилися, підрахувало видання Forbes.
Злети та падіння українських олігархів: хто більше всіх втратив і заробив

Злети та падіння українських олігархів: хто більше всіх втратив і заробив 30.10.2017

Блокада, націоналізація та спад економіки майже не вплинули на рівень статків найбагатших українців. Як олігархам вдається не тільки зберігати, а й примножувати свої доходи, розбиралась DW.
Головні реформи і проблеми глави НБУ Валерії Гонтаревої

Головні реформи і проблеми глави НБУ Валерії Гонтаревої 10.04.2017

Глава Нацбанку України Валерія Гонтарева подала у відставку. Її головними реформами стали чистка банківського ринку та відмова від нагляду за курсом гривні. Новому главі доведеться зосередитись на валютній лібералізації.
Шість українців увійшли в список мільярдерів Forbes

Шість українців увійшли в список мільярдерів Forbes 21.03.2017

У рейтинг найбагатших людей світу від журналу Forbes увійшли шість українців. На першому місці серед них - власник СКМ Рінат Ахметов.
Власники збанкрутілих в Україні банків не повертають борги

Власники збанкрутілих в Україні банків не повертають борги 22.02.2017

Акціонери збанкрутілих банків мають відповідати за них своїм майном. Але не повертають гроші не тільки вкладникам, а і Нацбанку.
Чи стане Фінанси і Кредит останнім банком-банкрутом в Україні

Чи стане "Фінанси і Кредит" останнім банком-банкрутом в Україні 18.09.2015

"Фінанси і Кредит" став другим за розміром активів банком-банкрутом в Україні. Він був останнім потенційним претендентом на цю роль серед великих гравців ринку. Серед невеликих банків загроза банкрутства існує й надалі.
НБУ визнав неплатоспроможним банк Фінанси та Кредит

НБУ визнав неплатоспроможним банк "Фінанси та Кредит" 17.09.2015

Перелік неплатоспроможних банків в Україні поповнився одним із найбільших і найстаріших - банком "Фінанси та Кредит".
Приборкання олігархів: початок змін чи окремий епізод?

Приборкання олігархів: початок змін чи окремий епізод? 27.03.2015

Відновлення державою контролю над "Укрнафтою" і "Укртранснафтою" дає надію на зменшення корупційного впливу олігархів, зазначають експерти. Утім, поки незрозуміло, чи йдеться про системні зміни.
ЗМІ: Український депутат-олігарх Костянтин Жеваго купує частку в австрійській компанії

ЗМІ: Український депутат-олігарх Костянтин Жеваго купує частку в австрійській компанії 14.09.2013

Австрійський концерн Voestalpine продає свою частку у торговій компанії VA Intertrading українському олігархові Костянтинові Жевагу, повідомляє інформагенція Reuters.
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