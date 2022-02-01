Костянтин Жеваго - український бізнесмен та політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Костянтин Жеваго".

За оцінками журналу "Форбс", Костянтин Жеваго належить до найбагатших людей в Україні. Костянтин Жеваго контролює фінансово-промислову групу "Фінанси та кредит". З 1998 до 2019 року був депутатом Верховної Ради. Костянтин Жеваго - безпартійний. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.