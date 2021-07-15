Ексдепутата і бізнесмена Костянтина Жеваго оголосили в міжнародний розшук

Інтерпол оголосив народного депутата Верховної Ради III-VIII скликань, одного з найбагатших людей України Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це в четвер, 15 липня, повідомила пресслужба ДБР.

Слідчі вважають, що Жеваго як колишній власник банку "Фінанси та Кредит" організував розтрату 113 мільйонів доларів цієї фінансової установи. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР, яке цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

У пресслужбі Жеваго заперечили оголошення екснардепа в міжнародний розшук. Там стверджують, що Інтерпол розглядає справу Жеваго, однак остаточного рішення нібито немає.

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Що з'ясувало слідство

Правоохоронці з'ясували, що підконтрольна ексдепутату офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. "Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 мільйонів доларів із кореспондентських рахунків українського банку. Після цього вказаний банк було визнано неплатоспроможним", - зазначили в ДБР.

Слідство встановило, що кошти, отримані за дорученням банку, використали на користь іноземних компаній, які належать Жеваго. Раніше в рамках розслідування було повідомлено про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси та Кредит". У двох кримінальних справах повідомлено про підозру також сімом колишнім посадовцям банку, четверо з яких нині перебувають у міжнародному і державному розшуку, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Оголошення підозри Жеваго

У 2019 році ДБР заочно повідомило Жеваго про підозру у причетності до розкрадання коштів банку "Фінанси та Кредит". На початку грудня 2019 року слідчий суддя задовольнив клопотання Генпрокуратури України про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою.

Екснардепу висунули підозру за статтями КК про організацію розтрати чужого майна за попередньою змовою та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

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Офіс генпрокурора передав до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, 26 об'єктів нерухомості, гроші й корпоративні права Жеваго, на які накладено арешт, передають "Українські новини".

За даними видання "Forbes Україна", Костянтин Жеваго - третя найбагатша людина в Україні. Його статки оцінюють у 2,4 мільярда доларів.