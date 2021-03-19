 До пів сотні людей у підпорядкуванні РНБО протидіятимуть дезінформації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2021

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Новини

До пів сотні людей у підпорядкуванні РНБО протидіятимуть дезінформації

Центр протидії дезінформації зможе отримувати дані та довідкові матеріали від розвідки та прокуратури. Центр пропонуватиме, до кого застосовувати санкції РНБО за фейки.

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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 травня, підписав указ, яким затвердив положення про Центр протидії дезінформації (ЦПД). 

Згідно із документом, гранична чисельність працівників центру становить 52 людини, Кабінет Міністрів має у двотижневий термін визначити умови оплати праці його співробітників. ЦПД очолює керівник, якого призначає і звільняє з посади президент за поданням секретаря РНБО. На цю посаду уже призначена Поліна Лисенко.

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ЦПД забезпечує протидію як наявним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці та національним інтересам в інформаційній сфері, виявляє та протидіє дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також має запобігати спробам маніпулювання громадською думкою, йдеться у положенні.

У підпорядкуванні РНБО

Зазначається, що центр повинен проводити аналіз та моніторинг подій і явищ у інформаційному просторі, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі. Також ЦПД виявлятиме і вивчатиме поточні та прогнозовані загрози інформаційній безпеці України, чинники, що впливають на їхнє формування, а також прогнозуватиме наслідки для національних інтересів.

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Центр підпорядкований Раді національної безпеки і оборони України (РНБО), і координацію його діяльності здійснює секретар РНБО. Центр забезпечуватиме РНБО інформаційно-аналітичними матеріалами з інформаційної безпеки України.  

ЦПД може одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, правоохоронних і розвідувальних органів, прокуратури, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, статистичні дані, інформацію, довідкові матеріали.

Як пояснювала керівниця ЦПД Поліна Лисенко, центр не зможе самостійно накладати санкції, але зможе просити РНБО ухвалити певні рішення проти осіб і компаній, які поширюють фейки.

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