 Зеленський призначив Поліну Лисенко главою Центру протидії дезінформації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2021

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Новини

Зеленський призначив Поліну Лисенко главою Центру протидії дезінформації

Як пояснили в Офісі президента, завданням Центру протидії дезінформації буде зокрема "аналіз гібридних інформаційних загроз" і "координація зусиль" усіх держорганів.

Фейкові новини

Президент України Володимир Зеленський призначив своїм указом Поліну Лисенко керівницею Центру протидії дезінформації. Відповідний указ Зеленського опублікувала в п'ятницю, 2 квітня, пресслужба президента.

"Призначити Лисенко Поліну Олександрівну керівником Центру протидії дезінформації", - цитує Зеленського його пресслужба.

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"Надійний щит для громадян і держави"

Тим часом сама керівниця відомства прокоментувала завдання очолюваного нею центру. "Центр повинен стати надійним щитом для громадян та держави від інформаційних загроз, які виникають як ззовні, так і всередині країни та спрямовані на розхитування державних інститутів і маніпулювання суспільною думкою", - наголосила Лисенко, цитує пресслужба президента України.

Боротьба з інфозагрозами й співпраця з НАТО

Тим часом керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", що завданнями центру "є аналіз гібридних інформаційних загроз і координація зусиль усіх державних органів і представників громадянського суспільства з протидії дезінформації та ворожій пропаганді".

Він також наголосив, що цей центр "тісно співпрацюватиме з міжнародними партнерами України й насамперед країнами НАТО, які вже мають такий досвід".

Раніше в Офісі президента повідомляли про плани провести 6 квітня дві окремі презентації Центру протидії дезінформації - для послів іноземних держав в Україні та для експертів і представників громадянського суспільства.

Поліна Лисенко з квітня 2015 року до вересня 2019 року обіймала посаду помічниці першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України. До березня 2020 року обіймала посаду начальниці департаменту міжнародно-правової співпраці та повернення активів Офісу генерального прокурора. З вересня 2020 року - директорка Департаменту інформаційної політики та зв’язків із громадськістю АТ "Укрзалізниця", нагадує "Інтерфакс-Україна".

Центр протидії дезінформації створений рішенням РНБО від 11 березня 2021 року, яке було введено в дію указом глави держави від 19 березня 2021 року.

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Центр протидії дезінформації має розпочати роботу наступного вівторка, 16 березня. До центру будуть залучені представники національної розвідки, відповідних міністерств і відомств, повідомили в РНБО.  

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