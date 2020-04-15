 В Україні 16 березня почне роботу Центр протидії дезінформації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2021

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Новини

В Україні 16 березня почне роботу Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації має розпочати роботу наступного вівторка, 16 березня. До центру будуть залучені представники національної розвідки, відповідних міністерств і відомств, повідомили в РНБО.

В Україні 16 березня почне роботу Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації, про створення якого раніше оголосив президент України Володимир Зеленський, розпочне свою роботу вже наступного вівторка, 16 березня. Про це в четвер, 11 березня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Рішенням Ради національної безпеки і оборони такий центр сьогодні був створений. Він розпочинає свою роботу з наступного вівторка. Безпосередньо сам центр розміщуватиметься у ситуаційному центрі апарату Ради національної безпеки і оборони, який розміщений на вулиці Банковій", - зазначив Данілов.

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Він повідомив, що в апараті РНБО вже майже рік проводять відповідну роботу, займаючись питаннями протидії дезінформації. "Наразі буде максимальна активізація і в щоденному режимі 24 на 7 на 365 цей центр працюватиме. До центру будуть залучені представники всієї нашої національної розвідки, до центру будуть залучені відповідні міністерства та відомства, і ми зможемо чинити опір тій дезінформації, яка останнім часом, вже протягом певного періоду часу, є на території нашої країни з боку Російської Федерації", - наголосив секретар РНБО.

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Нагадаємо, що 11 березня РНБО також продовжила санкції проти двох російських банків - Сбербанку і Промінвестбанку, які мали закінчитися 19 березня, ще на три роки. Цього ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Служба безпеки України перевірить обставини голосування щодо ратифікації "харківських угод" у 2010 році, й за наявності підстав буде відкрито кримінальні провадження за статтею про державну зраду стосовно народних депутатів VI скликання. Також Данілов повідомив, що ПАТ "Мотор Січ" буде найближчим часом законним способом повернуто у власність України.

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