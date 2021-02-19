Мінкульт України анонсував запуск центру протидії дезінформації

У мінкульті України вирішили активніше боротися з російськими фейками. Вже у березні має запрацювати центр протидії дезінформації, повідомив Олександр Ткаченко.
Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував запуск Центру протидії дезінформації
Міністерство культури та інформаційної політики України планує запустити Центр протидії дезінформації в березні. Про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 19 лютого.
"Наше міністерство працює над запуском Центру протидії дезінформації (ЦПД), що дозволить ефективно відпрацьовувати маніпуляції і фейки, які поширює країна-агресор. Добір команди вже триває", - написав Ткаченко.
За його словами, основними напрямами роботи цього центру стануть: виявлення, реагування, протидія, просвіта і комунікаційні проєкти. "Він відслідковуватиме фейки, викривлену інформацію, ворожу пропаганду і інформуватиме про це українців. Ще одна важлива складова - підвищення медіаграмотності громадян України. Щоб люди самі вчилися перевіряти інформацію, фільтрувати її, та відрізняти фейки від справжніх новин", - уточнив міністр.
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Він додав, що планується співпраця і з фактчекінговими організаціями в Україні "для синхронізацій дій та об'єднання зусиль задля оперативної протидії російській пропаганді".
Ткаченко зазначив, що при створенні центру мінкульт врахує досвід країн, де вже діють аналогічні центри - EUvsDisinfo у ЄС, Центр провідного досвіду в сфері стратегічних комунікацій НАТО у Латвії та інші структури.
На переконання міністра, цей центр у перспективі може стати міжнародним хабом, який дозволить Україні та іншим країнам зосередити зусилля у протидії дезінформації та пропаганді
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