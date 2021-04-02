Кожному по центру. Як у РНБО боротимуться з дезінформацією

Ще на початку березня президент України Володимир Зеленський анонсував створення в країні центру протидії дезінформації, який, за його словами, має стати "міжнародним хабом у боротьбі з пропагандою та фейками в усьому світі". Глава держави запевнив, що вже 16 березня цей центр, який мав стати частиною структури Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, розпочне свою роботу.

Ще один центр при міністерстві культури

Однак буквально за декілька днів виявилося, що таких центрів буде щонайменше два. Ще один подібний орган міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко створив при своєму відомстві.

При цьому у його випадку старт центру відбувся більш організовано. 19 березня було призначено його керівницю Любов Цибульську, яка до цього була головою групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру. 31 березня вже було презентовано основні напрями та принципи роботи центру при мінкульті, а пізніше в інтерв'ю виданню "Бабель" Цибульська розповіла про майбутній штат і бюджет структури: 9 людей і 10 мільйонів гривень на рік.

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Центр при РНБО - поки без грошей і людей

Натомість, після того як 11 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив про створення центру та підтвердив слова Зеленського про старт вже 16 березня, про цю ініціативу нічого не було чути. Аж поки 2 квітня на сайті Офісу президента не з'явилася новина про призначення його керівницею Поліни Лисенко. До 2019 року вона навчалася в аспірантурі, а після отримання ступеня кандидата юридичних наук працювала у НАБУ та Офісі генерального прокурора. Єдиною її роботою, пов'язаною із інформацією, була посада директорки департаменту інформаційної політики в "Укрзалізниці".

А вже 6 квітня нова керівниця центру разом із главою Офісу президента Андрієм Єрмаком та заступником голови Виконавчого Комітету реформ національної ради реформ Олександром Ольшанським презентувала основні напрями роботи Міжнародного центру протидії дезінформації. За словами Лисенко, метою створення нового органу є захист інформаційної сфери для національної безпеки України, протидія пропаганді, деструктивній дезінформації та кампаніям. Заплановано також, що центр перешкоджатиме маніпуляціям громадською думкою та готуватиме аналітичні матеріали. "Правда буде головною зброєю роботи центру", - наголосила Лисенко.

За її словами, центр уже працює і вже навіть створено "єдину моніторингову базу" для цілодобового моніторингу інформаційного простору. За рахунок яких ресурсів це було зроблено, з презентації не зрозуміло - за словами Лисенко, лише невдовзі центр оголосить вакансії для всіх охочих працювати у ньому, а бюджет нового органу досі не визначено. "Наразі ми працюємо над цим питанням, щоб не образити нікого в цьому процесі, бо в РНБО є свої потреби. Сподіваюся, що коштів, які ми отримаємо, буде достатньо для нашої діяльності", - зазначила керівниця міжнародного центру.

Механізм боротьби з пропагандою досі незрозумілий

Голова правління Інституту інформаційної безпеки Артем Біденко у розмові з DW зазначив - попри позитив у тому, що поставлені Зеленським завдання поступово почали реалізовуватися, на створення досить звичайного робочого органу пішло багато часу. При цьому презентація так і не прояснила, як саме Міжнародний центр протидії дезінформації буде працювати і як саме протидіятиме пропаганді та фейкам. "Пресконференція не пролила на це світло", - зазначив експерт.

Виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк також звертає увагу на те, що з презентації так і не стало зрозуміло, за якими критеріями оцінюватиметься інформація та яким саме чином центр реагуватиме. "Це будуть телефонні дзвінки в редакцію, чи буде спростування від державного органу?", - запитує експертка. Певна ясність щодо цього питання була лише в тому, що, зі слів Лисенко, центр не зможе самостійно накладати санкції, але зможе просити РНБО ухвалити певні рішення проти осіб і компаній, які поширюють фейки.

Виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк

За таких умов, каже Романюк, найбільше занепокоєння у неї викликає те, яким чином новий орган витримуватиме баланс між протидією дезінформації та невтручанням у діяльність незалежних українських медіа. "Головне щоб у боротьбі з "неправильною" інформацією держава не доборолась до цензури", - попереджає експертка.

Директор Могилянської школи журналістики і керівник та співзасновник фактчекінгової організації StopFake Євген Федченко, своєю чергою, звертає увагу на те, що керівниця центру при РНБО наразі невідома доволі вузькому колу спеціалістів з боротьби із фейками та пропагандою. "Попри гарні наміри, за таких умов є ризик "винайдення велосипеда", коли з нуля будуть шукати рішення, що вже давно розроблені та успішно використовуються", - каже він.

"Карт-бланш" від фактчекерів

Також Біденко звертає увагу на той факт, що, попри запевнення Лисенко щодо співпраці з очільницею Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури, експерти побоюються конкуренції між двома новими органами, покликаними боротися з пропагандою. "Про це кілька разів сказали на пресконференції, зауваживши, що й ресурс у міністерства культури та інформаційної політики значно більший. Тож чи не варто всі ресурси об'єднати в одному місці, а не розпорошувати?", - запитує експерт.

При цьому під час презентації Ольшанський заявив, що в майбутньому подібні центри з протидії дезінформації можуть бути створені й в інших відомствах. Але вони, за його словами, опікуватимуться інформаційними викликами, що знаходяться у сфері компетенції конкретного органу, а центр при РНБО займатиметься лише проблемами, які загрожують національній безпеці.

Директор Могилянської школи журналістики Євген Федченко

Певна логіка, за словами Біденка, у такій "спеціалізації" є. "Але як це практично реалізувати я не розумію, адже це суперечить принципам ефективного використання ресурсів. Замість добре робити щось одне, будемо погано робити багато", - каже він, додаючи, що, попри це, йому імпонує як керівництво центру, так і їхня мотивація і сучасні підходи.

Федченко також закликає не поспішати з висновками та навіть припускає, що конкуренція може навіть піти на користь обом державним органам. Водночас він говорить про те, що активісти-фактчекери, зокрема і його організація, готові до співробітництва заради спільної мети. "Давайте подивимося, наскільки добре це працюватиме, а тоді зробимо висновки. Ми готові до критики, але поки робота лише починається, даємо карт-бланш", - каже експерт.