 У Києві презентували Центр протидії дезінформації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Києві презентували Центр протидії дезінформації

Центр створили для протидії пропаганді, деструктивній дезінформації, а також перешкоди маніпуляціям громадською думкою, заявила його очільниця. Втім, в Україні ще з 2014 року це роблять ГО.

Робота Центру протидії дезінформації направлена на боротьбу з пропагандою з боку Росії

Робота Центру протидії дезінформації направлена на боротьбу з пропагандою з боку Росії

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами "Великої сімки", Фінляндії, Ізраїлю, а також головами представництв ЄС та НАТО в Україні у вівторок, 6 квітня, презентував роботу Центру протидії дезінформації.

"На жаль, Україна стала дійсно полігоном і центром дезінформації, особливо з боку РФ. І це стосується сьогодні не лише подій на Донбасі та в окупованому Криму, а й практично всіх сфер життя... Сподіваюся, що центр стане не лише українським центром протидії дезінформації, а й міжнародним", - заявив він.

За словами Єрмака, Центр протидії дезінформації уже розпочав свою роботу, вибудовує комунікацію між усіма держустановами та планує розпочати координацію з іноземними партнерами. За словами керівниці центру Поліни Лисенко, основна увага буде приділена протидії поширенню неправдивої інформації в інтернеті та фейків у медіа.

"Мета створення центру - акцентувати увагу на важливості захисту інформаційної сфери для національної безпеки України, протидіяти пропаганді, деструктивній дезінформації та кампаніям, а також перешкодити маніпуляціям громадською думкою", - наголосила Лисенко.

Читайте також: Якось воно буде. Боротьба Зеленського з дезінформацією починається з хаосу

Утім, як відомо, в Україні ще на початку березня 2014 року викладачі, студенти та випускники Могилянської школи журналістики та програма для журналістів і редакторів Digital Future of Journalism запустили сайт для перевірки фактів stopfake.org. Основна мета діяльності активістів - спростування перекрученої інформації та пропаганди про події в Україні, що поширюються переважно через російські ЗМІ.

Крім того, в ЄС також уже утворені структури, покликані протидіяти дезінформації. Зокрема, у березні 2015 року у складі Європейської служби зовнішньої політики створена спеціальна робоча група, що реагує на дезінформаційні кампанії Росії. Окремі країни-члени ЄС, як-от Литва, також запроваджували програми протидії російській дезінформації.

Минулого року урядовий проєкт змін до законів України, покликаний посилити протидію дезінформації, спричинив нищівну критику з боку журналістів, медіаекспертів, правозахисників та міжнародних організацій і провалився. 


Дивитись відео 08:12

Центр протидії дезінформації: чого українцям варто повчитися в Європи (19.03.2021)

Також за темою

Ukraine Kiew | Wolodymyr Selenskyj zu Infrastruktur

Якось воно буде. Боротьба Зеленського з дезінформацією починається з хаосу 12.03.2021

В Україні днями з'явиться Центр протидії дезінформації, анонсований Володимиром Зеленським. Навколо центру вже зараз панує хаос: незрозуміло ані хто залучатиметься до його роботи, ані в чому саме вона полягатиме.

Oleksandr Tkachenko

Мінкульт України анонсував запуск центру протидії дезінформації 19.02.2021

У мінкульті України вирішили активніше боротися з російськими фейками. Вже у березні має запрацювати центр протидії дезінформації, повідомив Олександр Ткаченко.

Symbolbild Twitter Fake News

Дезінформація і пропаганда у часи коронавірусної кризи 01.04.2020

Напруга між Заходом і Росією, а також криза між США та Китаєм не послабляюються й у часи коронавірусу. Пандемія стала полем бою інформаційної війни, що ніяк не вщухне.

Реклама

Докладно

Члени СММ ОБСЄ на Донбасі (архівне фото)

Кулеба попросив ОБСЄ про додаткові патрульні бази на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії.  

Grüne Verkehrsampel

Податкова амністія: кого стосується та що принесе

Україна стоїть за крок до податкової амністії. Хто зможе нею скористатися і як вона вплине на економіку, з'ясовувала DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  