У Києві презентували Центр протидії дезінформації

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами "Великої сімки", Фінляндії, Ізраїлю, а також головами представництв ЄС та НАТО в Україні у вівторок, 6 квітня, презентував роботу Центру протидії дезінформації.

"На жаль, Україна стала дійсно полігоном і центром дезінформації, особливо з боку РФ. І це стосується сьогодні не лише подій на Донбасі та в окупованому Криму, а й практично всіх сфер життя... Сподіваюся, що центр стане не лише українським центром протидії дезінформації, а й міжнародним", - заявив він.

За словами Єрмака, Центр протидії дезінформації уже розпочав свою роботу, вибудовує комунікацію між усіма держустановами та планує розпочати координацію з іноземними партнерами. За словами керівниці центру Поліни Лисенко, основна увага буде приділена протидії поширенню неправдивої інформації в інтернеті та фейків у медіа.

"Мета створення центру - акцентувати увагу на важливості захисту інформаційної сфери для національної безпеки України, протидіяти пропаганді, деструктивній дезінформації та кампаніям, а також перешкодити маніпуляціям громадською думкою", - наголосила Лисенко.

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Утім, як відомо, в Україні ще на початку березня 2014 року викладачі, студенти та випускники Могилянської школи журналістики та програма для журналістів і редакторів Digital Future of Journalism запустили сайт для перевірки фактів stopfake.org. Основна мета діяльності активістів - спростування перекрученої інформації та пропаганди про події в Україні, що поширюються переважно через російські ЗМІ.

Крім того, в ЄС також уже утворені структури, покликані протидіяти дезінформації. Зокрема, у березні 2015 року у складі Європейської служби зовнішньої політики створена спеціальна робоча група, що реагує на дезінформаційні кампанії Росії. Окремі країни-члени ЄС, як-от Литва, також запроваджували програми протидії російській дезінформації.

Минулого року урядовий проєкт змін до законів України, покликаний посилити протидію дезінформації, спричинив нищівну критику з боку журналістів, медіаекспертів, правозахисників та міжнародних організацій і провалився.



