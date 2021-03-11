 Деолігархізація: міністр юстиції вважає звернення до Венеціанської комісії ″затягуванням″ ухвалення закону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2021

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Деолігархізація: міністр юстиції вважає звернення до Венеціанської комісії "затягуванням" ухвалення закону

Глава українського мін'юсту Денис Малюська вважає, що олігархи мають намір затягнути ухвалення законопроєкту щодо них до парламентських виборів. Звернення до Венеціанської комісії він назвав іструментом зволікання.

Міністр юстиції України Денис Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що олігархи зроблять все можливе, щоб затягнути ухвалення законопроєкту щодо них до наступних парламентських виборів. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 17 вересня.

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"Коли розроблявся законопроєкт, коли концепція була готова, він зареєструвався в парламенті, було цілком зрозуміло, що олігархи зроблять все можливе, щоб цей законопроєкт не був ухвалений. Ми не розуміли чітко, яким буде план дій. Він зараз викристалізувався, він став очевидним і зрозумілий - максимально затягнути процес до наступних парламентських виборів", - цитує Малюську агенція "Українські Новини".

Малюська вважає, що для цього законопроєкт направили в Європейську комісію "За демократію через право" ("Венеціанська комісія"). "Ми поважаємо "Венеціанську комісію", але тут використаний інструмент, який знають всі юристи: якщо ви хочете затягнути процес, закиньте його в повільну юрисдикцію", - сказав він.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков направив законопроєкт №5599 про олігархів в Європейську комісію "За демократію через право" ("Венеціанська комісія") для надання висновку про його відповідність європейським стандартам та цінностям.  

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія висловив незадоволення тим, що Разумков направив законопроєкт про олігархів до "Венеціанськрї комісії", і назвав ці дії спробою "збити" його розгляд.

Між тим спікер Верховної Ради Дмитро Разумков висловив готовність за першим же запитом видати підписні листи для збору підписів народних депутатів за його відставку, однак наголосив, що іти у відставку він наміру не має. 

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