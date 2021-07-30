Данілов: Ліквідація олігархічної системи - перше завдання України

Ліквідація олігархічної системи є пріоритетним завданням України, оскільки її існування може призвести до трагедії, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. "Ліквідація олігархічної, кланової, монопольної, корумпованої системи, яка сьогодні, на превеликий жаль, ще існує в Україні, - це для нас завдання номер один. Якщо ми цього не зробимо, сусіди, які постійно з сокирою стоять біля нашого порога і нею розмахують, будуть цим користуватися і буде і далі тривати ця ситуація. І, коли ми говоримо про 30 років незалежності України - це може для нас дуже трагічно завершитися", - заявив він у суботу, 11 вересня, на конференції YES Brainstorming, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Данілов також додав, що "сучасні олігархи в Україні роблять кроки для того, щоб їх перестали називати олігархами". За його словами, для цього необхідно перестати впливати на політику через гроші, корумпувати чиновників та займатися монополізмом.

Він також заявив, що РНБО в майбутньому розгляне питання масових банкрутств банків та відповідальних за них осіб. "Наступний кейс, який буде розглядатися в Раді національної безпеки і оборони за дорученням президента України - це як сталося так, що грошей немає, а олігархи додаткові з'явилися після, скажімо так, банкопадів у нашій країні. Це речі, які мають бути абсолютно публічними", - заявив Данілов.

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Цього ж дня міністр юстиції Україна Денис Малюська на конференції YES Brainstorming зазначив, що особи, які будуть внесені до реєстру олігархів, зможуть скористатися можливістю стати чесними бізнесменами. "Буде можливість припинити бути олігархом, і ми очікуємо, що олігархи скористаються цією можливістю і стануть чесними бізнесменами і припинять своє залучення в політику" - сказав Малюська.

За його словами, після відповідних законодавчих змін олігархам буде відправлено сигнал припинити свою діяльність, а після цього будуть певні обмеження. "Це наслідки, що не завдають шкоди, не буде жодних висновків або відбирання майна. Ні. Але буде реєстр, він буде публічним, буде заборона на участь у великій приватизації, буде зобов'язання заповнювати декларацію про доходи, щоб все володіння всіма активами, всіма компаніями, включаючи офшорні компанії, було прозорим і видимим для суспільства", - наголосив міністр. За його словами, також буде зобов'язання для топ-посадовців декларувати будь-які зустрічі з олігархами і зміст їхніх розмов.

Як повідомлялося, Верховна Рада України прийняла за основу президентський законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на позачерговому засіданні 1 липня. Пізніше омбудсменка Людмила Денісова направила до парламенту листа, в якому відзначила невідповідність законопроєкту Конституції України. Народні депутати в період підготовки законопроєкту до другого читання зареєстрували 1257 правок.

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