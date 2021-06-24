 Секретар РНБО пропонує олігархам відмовлятися від активів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2021

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Новини

Секретар РНБО пропонує олігархам відмовлятися від активів

Щоб не потрапити до реєстру олігархів, бізнесмени мають відмовитися від активів та повернути частину державі, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Cекретар РНБО Олексій Данілов

Cекретар РНБО Олексій Данілов

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Можливо, після ухвалення закону про деолігархізацію ми не включимо в реєстр олігархів жодного прізвища, бо вони самі відмовляться від активів та повернуть частину державі... Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів", - заявив Данілов в інтерв'ю українському виданню Forbes, яке було опубліковано у вівторок, 6 липня.

Він також припустив, що великим бізнесменам не захочеться з'являтися в реєстрі олігархів, адже "це буде відомо всьому світу". Данілов додав, що "деякі люди вже почали добровільно відмовлятися від свердловин". 

Деолігархізація від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський на початку червня вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)". Згідно з документом, достатніми для включення особи до реєстру олігархів є будь-які три з чотирьох умов: значний вплив на ЗМІ, участь у політичному житті, бенефіціарне володіння компанією-монополістом і статки понад 1 мільйон прожиткових мінімумів (близько 83 мільйонів доларів за поточним курсом). Рішення РНБО буде підставою для включення олігархів до реєстру. РНБО формуватиме і вестиме реєстр, а також забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до нього.

Читайте також: Посол ЄС в Україні прокоментував законопроєкт про олігархів

1 липня 275 народних депутатів на позачерговому пленарному засіданні парламенту проголосували за законопроєкт про деолігархізацію в першому читанні.

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