 Посол ЄС в Україні прокоментував законопроєкт про олігархів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2021

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Посол ЄС в Україні прокоментував законопроєкт про олігархів

У центрі боротьби з олігархами в Україні має стояти зміцнення державних інституцій та довіри українських громадян до них, заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас наголосив на важливості зміцнення державних інституцій, коментуючи законопроєкт про олігархів. "Зміцнення державних інституцій має стояти в центрі цієї боротьби за зміцнення верховенства права, зміцнення довіри українських громадян до державних інституцій і, що важливо, розкриття економічного потенціалу України на благо всього народу України", - написав Маасікас у Twitter у середу, 9 червня.

Він зазначив, що ЄС знає про законопроєкт, внесений до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським. "Основну увагу необхідно приділяти зміцненню державних інституцій, таких як правоохоронні органи, зокрема, судовій системі, антимонопольним органам, суспільній телерадіомовній компанії та іншим", - наголосив дипломат.

Читайте також: Закону про олігархів недостатньо для обмеження їхнього впливу

Законопроєкт про деолігархізацію

Нещодавно президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про олігархів. Ним пропонується визначити олігархами осіб, які відповідають наступним критеріям: є учасниками політичного життя, мають значний вплив на ЗМІ, мають монополію на національному ринку і володіють активами, що перевищують один мільйон прожиткових мінімумів (близько 83 мільйонів доларів за поточним курсом).

Також пропонується створити реєстр олігархів. Підставою для внесення олігархів до реєстру має стати рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Вона формуватиме і вестиме реєстр, а також забезпечуватиме доступ до нього. Водночас внесеним до реєстру особам буде заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій чи бути покупцями у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Своєю чергою, міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що критеріям для визнання олігархами відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і колишній президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

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