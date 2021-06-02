Деолігархізація: Зеленський обіцяє рівні правила для всіх

Президент України Володимир Зеленський закликав на основі його законопроєкту про олігархів якнайшвидше розробити пакет законодавчих ініціатив для подолання олігархічної системи. "Суть цього кола проста: олігархи накопичують незаконний капітал - частина цього капіталу йде на створення, просування і подальше утримання політиків різного рівня, чиновників задля примноження того незаконного капіталу, частина з якого знову йде на утримання тих самих політиків і чиновників. І олігархи, і політики, і політики-олігархи розраховували, що цей двигун працюватиме вічно", - сказав Зеленський під час виступу на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" у вівторок, 15 червня.

Він зазначив, що олігархи, користуючись слабкістю держінституцій і системною корупцією, за безцінь отримували ресурси, активи та преференції для власного збагачення та використовують ці статки проти України. "Відтепер буде інакше. Все, що ми хочемо, - зрозумілих, прозорих, рівних і єдиних правил для всієї України. Неважливо, ти маленький підприємець, фермер, великий магнат або іноземний інвестор. Рівні правила для всіх", - заявив він, цитує "Інтерфакс-Україна".

Розпускати парламент - немає сенсу

Президент окремо наголосив, що великий бізнес не повинен одноосібно контролювати окремі галузі економіки і диктувати правила розвитку країни. "І особисто я, і все наше суспільство чекаємо швидких та зрозумілих законодавчих ініціатив, які мають запровадити ефективні антитрастові інструменти для подолання олігархічної системи", - сказав він.

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Водночас президент заявив, що в разі неухвалення Верховною Радою закону про деолігархізацію, розпускати парламент не має сенсу. "Я вважаю, що сьогодні Україні потрібна стабільність, тому і закони є такі - деолігархічні або закон про референдум, коли можна спокійно вирішувати питання... Я вважаю, що розпускати сьогодні Верховну Раду немає сенсу з точки зору стабільності", - сказав він.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також підтримує законопроєкт про деолігархізацію. "Система економічних відносин, яка досить давно сформувалася в нашій країні, гальмує наш розвиток і зменшує шанси на "українське економічне диво". Йдеться про олігархічну систему відносин... Останні 10-15 років про таку систему знали всі, але ніхто нічого не робив, щоб її переламати", - зазначив він.

G7 схвалює деолігархізацію в Україні

Своєю чергою країни Великої сімки (G7) схвалюють намір Зеленського боротися із впливом олігархічних інтересів, заявила посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen). "Ми як G7 взяли до відома законопроєкт, про який говорив президент Зеленський, котрий він вніс до парламенту. І ми справді схвалюємо рішучість президента, нарешті, боротися з глибоко вкоріненим впливом олігархічних інтересів на політичне, й особливо, як сказав прем'єр-міністр, економічне життя України", - сказала вона під час форуму.

