Деолігархізація: Зеленський обіцяє рівні правила для всіх

Президент України наполягає на впровадженні однакових правил для всіх бізнесменів, включно з олігархами. Втім, якщо депутати не підтримають його законопроєкт про деолігархізацію, він не бачить причин для розпуску Ради.
Президент України Володимир Зеленський закликав на основі його законопроєкту про олігархів якнайшвидше розробити пакет законодавчих ініціатив для подолання олігархічної системи. "Суть цього кола проста: олігархи накопичують незаконний капітал - частина цього капіталу йде на створення, просування і подальше утримання політиків різного рівня, чиновників задля примноження того незаконного капіталу, частина з якого знову йде на утримання тих самих політиків і чиновників. І олігархи, і політики, і політики-олігархи розраховували, що цей двигун працюватиме вічно", - сказав Зеленський під час виступу на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" у вівторок, 15 червня.
Він зазначив, що олігархи, користуючись слабкістю держінституцій і системною корупцією, за безцінь отримували ресурси, активи та преференції для власного збагачення та використовують ці статки проти України. "Відтепер буде інакше. Все, що ми хочемо, - зрозумілих, прозорих, рівних і єдиних правил для всієї України. Неважливо, ти маленький підприємець, фермер, великий магнат або іноземний інвестор. Рівні правила для всіх", - заявив він, цитує "Інтерфакс-Україна".
Президент окремо наголосив, що великий бізнес не повинен одноосібно контролювати окремі галузі економіки і диктувати правила розвитку країни. "І особисто я, і все наше суспільство чекаємо швидких та зрозумілих законодавчих ініціатив, які мають запровадити ефективні антитрастові інструменти для подолання олігархічної системи", - сказав він.
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Водночас президент заявив, що в разі неухвалення Верховною Радою закону про деолігархізацію, розпускати парламент не має сенсу. "Я вважаю, що сьогодні Україні потрібна стабільність, тому і закони є такі - деолігархічні або закон про референдум, коли можна спокійно вирішувати питання... Я вважаю, що розпускати сьогодні Верховну Раду немає сенсу з точки зору стабільності", - сказав він.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також підтримує законопроєкт про деолігархізацію. "Система економічних відносин, яка досить давно сформувалася в нашій країні, гальмує наш розвиток і зменшує шанси на "українське економічне диво". Йдеться про олігархічну систему відносин... Останні 10-15 років про таку систему знали всі, але ніхто нічого не робив, щоб її переламати", - зазначив він.
Своєю чергою країни Великої сімки (G7) схвалюють намір Зеленського боротися із впливом олігархічних інтересів, заявила посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen). "Ми як G7 взяли до відома законопроєкт, про який говорив президент Зеленський, котрий він вніс до парламенту. І ми справді схвалюємо рішучість президента, нарешті, боротися з глибоко вкоріненим впливом олігархічних інтересів на політичне, й особливо, як сказав прем'єр-міністр, економічне життя України", - сказала вона під час форуму.