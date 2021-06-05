 ″Слуги народу″ підтримують законопроєкт про олігархів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2021

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Новини

"Слуги народу" підтримують законопроєкт про олігархів

Представники більшості у парламенті заявляють про підтримку президентського законопроєкту про деолігархізацію. Міністр юстиції уже називає прізвища тих, хто буде внесений в реєстр олігархів.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

Парламентська більшість планує, що внесений у Верховну Раду президентський законопроєкт про деолігархізацію буде схвалений, попри опір з боку деяких політиків та бізнесменів. "Після реєстрації в парламенті будь-який законопроєкт опрацьовують у комітетах, голосують у першому читанні, потім працюють над поправками. Упевнений, що до законопроєкту про олігархів ми побачимо тисячі поправок. Кожен депутат і кожна фракція захочуть додати щось своє. Можуть бути й альтернативні законопроєкти. Але в підсумку ми пройдемо цей шлях і ухвалимо цей важливий закон", - сказав глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у суботу, 5 червня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, реакція окремих сил на цей законопроєкт свідчить про те, що для багатьох з них він є "незручним". "Ми всі побачили першу реакцію - впливові політичні діячі почали несамовито дискредитувати спроби президента позбавити Україну олігархічного впливу. Деякі договорилися вже до того, що олігархи - мало не основа демократії в країні", - зазначив Арахамія.

Своєю чергою голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розцінює критику законопроєкту як деструктивну позицію опонентів. "Наші опоненти зараз тільки критикують, а не пропонують нові законодавчі інструменти, щоб прибрати деструктивний вплив олігархів. Така активність не може дати результату, суспільство її не сприйме", - сказав він.

Закон про олігархів

Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту так званий закон про олігархів цього тижня. Згідно з ним, Рада нацбезпеки і оборони може включити до реєстру олігархів осіб за наявністю трьох з чотирьох умов: значний вплив на ЗМІ, участь у політичному житті, бенефіціарне володіння компанією-монополістом і статки понад один мільйон прожиткових мінімумів (близько 83 мільйонів доларів за поточним курсом). Того ж дня президент оголосив, що може винести питання про цей законопроєкт на всеукраїнський референдум.

Своєю чергою міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що критеріям для визнання олігархами відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і колишній президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко. 

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