Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про деолігархізацію

Верховна Рада України в четвер, 1 липня, ухвалила в першому читанні законопроєкт про олігархів, ініційований президентом Володимиром Зеленським. Документ на позачерговому пленарному засіданні парламенту підтримали 275 народних депутатів.

Кого визнають олігархами

Згідно з документом, олігарх - це "особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті" та одночасно відповідає щонайменше трьом із таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації; є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який на день введення в дію закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище; володіє активами підтвердженою вартістю в понад один мільйон прожиткових мінімумів (близько 83 мільйони доларів за поточним курсом, уточнює інформагенція "Інтерфакс-Україна").

Законопроєкт передбачає створення реєстру олігархів. Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України формуватиме і вестиме реєстр, а також забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до нього. РНБО ухвалюватиме рішення про внесення осіб до реєстру, а також виключення.

Чого не можна олігархам

Особам, яких РНБО визнає олігархами, заборонять здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій, бути покупцями або бенефіціарами покупців у процесі приватизації об'єктів "великої приватизації". Олігархів зобов'яжуть подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до закону "Про запобігання корупції".

Контакти з олігархами

Публічний службовець після контактів із олігархом або його представником не пізніше ніж на наступний день має заповнити на офіційному сайті РНБО декларацію про контакти. Контактом із олігархом вважається зустріч і розмова, зокрема проведені онлайн. Олігархи та їхні представники зобов'язані перед початком зустрічі або бесіди повідомляти публічних службовців про те, що вони перебувають у реєстрі олігархів. Порушення обов'язку подання декларації про контакти є підставою для притягнення особи до політичної або дисциплінарної відповідальності.

Чинність закону обмежена 10 роками.

Володимир Зеленський подякував Верховній Раді за підтримку законопроєкту.

"Дякую Верховній Раді за підтримку за основу мого законопроекту #5599 про деолігархізацію. Олігархи - це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх", - ідеться в повідомленні на його Twitter-сторінці.

Фракції "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" раніше критикували законопроєкт Зеленського, зокрема той факт, що рішення про визнання осіб олігархами ухвалюватиме РНБО. Вони спільно розробили і подали до Верховної Ради альтернативний законопроєкт про деолігархізацію (№5599-1). Профільний комітет ВР відхилив цей документ.