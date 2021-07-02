До законопроєкту про деолігархізацію подано понад 1200 поправок - Разумков

Народні депутати подали 1230 поправок до ініційованого президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про деолігархізацію, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Народні депутати подали 1230 поправок до ініційованого президентом законопроєкту про деолігархізацію, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. "Я їх ще не аналізував (...) Але я впевнений, що вони стосуватимуться багатьох питань. І стосовно сум, і щодо того, хто може потрапити і не потрапить до цього переліку", - цитує Разумкова агенція "Інтерфакс-Україна" ввечері у суботу, 24 липня.
Спікер парламенту також зауважи, що і нього, і в інших депутатів "були ідеї про розширення критеріїв, згідно з якими людина може потрапити до так званого переліку осіб з великим впливом".
Як повідомлялося, Верховна Рада 1 липня у першому читанні ухвалила законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", ініційований Володимиром Зеленським.
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Згідно з законопроєктом, олігархом вважатиметься особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті України, має значний вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії та має підтверджену вартість своїх активів чи активів осіб, бенефіціаром яких вона є, що перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (станом на зараз це - 2,38 мільярда гривень).
Рішення про визнання особи олігархом, згідно з законопроєктом, ухвалюватиме Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на підставі подання уряду, члена РНБО, Нацбанку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету. Відповідне рішення РНБО вводитиме в дію президент. Того, кого визнають олігархом, хочуть вносити в новостворений публічний реєстр, що відображатиметься на сайті РНБО.
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Включення до реєстру олігархів, згідно з законопроєктом, матиме правові наслідки. Зокрема, олігархам заборонятиметься фінансувати в Україні роботу політичних партій, брати участь в приватизації великих державних об'єктів, а також будуть зобов'язані розкрити свої активи і нерухомість, подавши декларацію до Національного агентства щодо запобігання корупції. Водночас вони не зможуть проводити закриті зустрічі з політиками, чиновниками, військовослужбовцями ЗСУ або, наприклад, чільними співробітниками МВС, адже ці особи після зустрічей або будь-яких непублічних контактів з особами з реєстру повинні повідомляти про це в РНБО. Для виключення з реєстру олігархів бізнесмену доведеться довести РНБО, що він уже не відповідає щонайменше двом ознакам олігарха.