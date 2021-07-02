До законопроєкту про деолігархізацію подано понад 1200 поправок - Разумков

Народні депутати подали 1230 поправок до ініційованого президентом законопроєкту про деолігархізацію, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. "Я їх ще не аналізував (...) Але я впевнений, що вони стосуватимуться багатьох питань. І стосовно сум, і щодо того, хто може потрапити і не потрапить до цього переліку", - цитує Разумкова агенція "Інтерфакс-Україна" ввечері у суботу, 24 липня.

Спікер парламенту також зауважи, що і нього, і в інших депутатів "були ідеї про розширення критеріїв, згідно з якими людина може потрапити до так званого переліку осіб з великим впливом".

Кого пропонують визнавати олігархами

Як повідомлялося, Верховна Рада 1 липня у першому читанні ухвалила законопроєкт "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", ініційований Володимиром Зеленським.

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Згідно з законопроєктом, олігархом вважатиметься особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті України, має значний вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії та має підтверджену вартість своїх активів чи активів осіб, бенефіціаром яких вона є, що перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (станом на зараз це - 2,38 мільярда гривень).

Рішення про визнання особи олігархом, згідно з законопроєктом, ухвалюватиме Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на підставі подання уряду, члена РНБО, Нацбанку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету. Відповідне рішення РНБО вводитиме в дію президент. Того, кого визнають олігархом, хочуть вносити в новостворений публічний реєстр, що відображатиметься на сайті РНБО.

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Включення до реєстру олігархів, згідно з законопроєктом, матиме правові наслідки. Зокрема, олігархам заборонятиметься фінансувати в Україні роботу політичних партій, брати участь в приватизації великих державних об'єктів, а також будуть зобов'язані розкрити свої активи і нерухомість, подавши декларацію до Національного агентства щодо запобігання корупції. Водночас вони не зможуть проводити закриті зустрічі з політиками, чиновниками, військовослужбовцями ЗСУ або, наприклад, чільними співробітниками МВС, адже ці особи після зустрічей або будь-яких непублічних контактів з особами з реєстру повинні повідомляти про це в РНБО. Для виключення з реєстру олігархів бізнесмену доведеться довести РНБО, що він уже не відповідає щонайменше двом ознакам олігарха.